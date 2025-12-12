viernes 12 de diciembre 2025

Reconocimiento

San Juan tendrá representación clave en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal

El ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, fue designado Secretario del Comité Ejecutivo para el ejercicio 2026

Por Redacción Tiempo de San Juan
Roberto Gutiérrez y sus pares de país.

En el marco de la 35ª sesión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF), bajo el lema “20 años de construcción fiscal federal”, el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan, Roberto Gutiérrez, fue designado como secretario del Comité Ejecutivo para el ejercicio 2026. Su nombramiento reconoce el trabajo técnico-institucional que la provincia viene desarrollando en materia de administración responsable, transparencia y fortalecimiento de las cuentas públicas.

El encuentro del CFRF, que tiene como presidente al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, fue realizado en la vecina provincia de Mendoza y reunió a autoridades económicas y fiscales de 17 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de representantes del Gobierno Nacional encabezados por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. En la apertura, el ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza, Víctor Fayad, destacó la importancia de la cooperación interjurisdiccional y el aprendizaje compartido como pilares del Régimen Federal.

Durante la sesión, presidida por el ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gustavo Arengo Piraginé, se resaltó el compromiso técnico y político que permitió consolidar dos décadas de buenas prácticas, previsibilidad y responsabilidad fiscal en todo el país. Las autoridades nacionales remarcaron la necesidad de profundizar una mirada estratégica de mediano y largo plazo, orientada a anticipar los desafíos estructurales de la gestión pública.

El Consejo Federal aprobó las evaluaciones pendientes del cumplimiento de las reglas fiscales correspondientes al ejercicio 2024, así como el análisis de los Presupuestos 2025 de cada jurisdicción. Además, se definieron las autoridades para el próximo período: la Vicepresidencia 1ª recaerá en Entre Ríos y la Vicepresidencia 2ª en Santa Cruz. El Comité Ejecutivo estará integrado por representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Chaco, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, San Juan, Tierra del Fuego y Tucumán.

El ministro Gutiérrez fue elegido como Secretario del Comité Ejecutivo, mientras que el titular de Economía y Producción de Tucumán, Cr. Daniel Abad, será el Secretario Suplente. Para la auditoría del ejercicio 2025 fueron seleccionadas las provincias de La Rioja y Río Negro.

La jornada se desarrolló también en el marco del vigésimo aniversario del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, ocasión en la que se presentó una publicación elaborada por la Coordinación Técnica que reúne los principales avances, aprendizajes institucionales y desafíos futuros del Consejo.

Las autoridades provinciales participantes cerraron la sesión compartiendo diagnósticos, experiencias y desafíos comunes vinculados al sostenimiento del orden fiscal, la eficiencia del gasto y la planificación estratégica en cada una de sus jurisdicciones.

