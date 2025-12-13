El viento, las banderas y una pasión que no se apaga en la Avenida del Mar

Quien recorra este verano la Avenida del Mar no solo se encontrará con uno de los principales ejes turísticos de La Serena, sino también con un despliegue de banderas negras y amarillas que flamean con fuerza. Son los colores de Coquimbo Unido, el club que acaba de escribir una de las páginas más gloriosas de su historia y que hoy marca presencia en la avenida más transitada de la ciudad.

El “Pirata” se coronó campeón de la Liga de Primera de manera anticipada, asegurando el título nada menos que cuatro fechas antes del término del campeonato. Un logro que no solo confirmó una campaña sólida, sino que además le otorgó al elenco coquimbano el boleto directo para disputar la Copa Libertadores 2026, un hito que llena de orgullo a la región.

La magnitud del triunfo se reflejó rápidamente en las calles. Como gesto de celebración, el gobernador regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá, impulsó el embanderamiento de distintos puntos de la ciudad, transformando a Coquimbo en un verdadero lienzo de apoyo al campeón. La Avenida del Mar, por su visibilidad y flujo constante de personas, se convirtió en el escenario principal de esta manifestación popular.

La historia detrás de los colores y el apodo

Los colores amarillo y negro que hoy identifican a Coquimbo Unido no son casuales. En los inicios del club, cuando aún no contaban con una camiseta oficial, un grupo de ingleses que arribó al puerto de Coquimbo regaló al equipo camisetas pertenecientes a un club británico. Lejos de ser un gesto pasajero, esos colores fueron adoptados y asumidos como propios, convirtiéndose con el tiempo en un símbolo inseparable de la identidad pirata.

El apodo de “Pirata”, por su parte, nace de la estrecha relación del club con el puerto y la historia marítima de la ciudad, una conexión que refuerza el carácter aguerrido y popular de la institución.

Una polémica en medio de los festejos

No todo fue celebración sin matices. En la Ruta 5, la decisión de bajar una enorme bandera chilena para instalar otra de iguales dimensiones alusiva al equipo campeón generó comentarios y cierto malestar entre algunos vecinos. Para algunos, el gesto fue entendido como un exceso en el fervor futbolero; para otros, una muestra legítima de orgullo regional en un momento histórico.

Más allá de la polémica, las banderas negras y amarillas siguen ondeando, recordando a locales y visitantes que Coquimbo Unido vive días de gloria. En la Avenida del Mar, el viento no solo mueve telas: también aviva una pasión que, por estos días, se siente más fuerte que nunca.

