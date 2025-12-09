Paso de Agua Negra: pondrán puntos SOS y lectores de patentes en el paradisíaco trayecto

El Paso de Agua Negra que sorprende a sanjuaninos y turistas, con su imponente paisaje cordillerano y por ser el cruce fronterizo más alto de Argentina (alcanzando los 4.750 metros de altura en su punto máximo), está implementando importantes mejoras de seguridad e infraestructura de cara a su temporada alta. Claudia Sarmiento, secretaria de Relaciones Institucionales de San Juan , confirmó la instalación de un nuevo sistema de auxilio que busca aumentar la protección de los miles de viajeros que eligen esta ruta.

La mayor innovación anunciada para la travesía es la colocación de puntos SOS en la ruta, una medida que ya fue adelantada por San Juan Innova. Estos puntos tienen como principal objetivo "poder tener este pedir auxilio en caso de ser necesario, tener conectividad". Sarmiento explicó, este martes en diálogo con Radio Sarmiento, que el sistema será implementado en el tramo sanjuanino que recorre la cordillera.

Sobre la ubicación y las características de este avance tecnológico, Sarmiento detalló que: "Desde el complejo de Aduana se va a colocar en distintos lugares, en cuatro puntos, hasta el hito donde está la división de ambos países, hasta allí dentro de nuestro territorio se van a colocar con una distancia prudencial estos cuatro puntos, que va a tener un botón también para poder hacer un llamado desde allí". La funcionaria aseguró que este esfuerzo provincial, que se espera sea inaugurado en los próximos días, tiene la finalidad de ayudar para la seguridad de la gente.

Además de los módulos de auxilio, la seguridad se verá reforzada con un sistema de identificación de patentes que será instalado en dos puntos ubicados entre el primer y el último punto SOS. Esto permitirá, en caso de que se requiera algún tipo de comunicación sobre un vehículo en particular, tener la información disponible. Este sistema también complementa la comunicación ya existente con Gendarmería, que mantiene un flujo constante sobre el último vehículo que atraviesa el paso, dada la gran distancia entre las aduanas de Argentina y Chile.

Las mejoras no se limitan solo a la conectividad y el auxilio mecánico. En colaboración con organismos nacionales, la provincia viene asistiendo en diversos aspectos para complementar el servicio. Uno de los puntos que era "muy pedido por la gente" fue atendido mediante "muchos arreglos en el sector de baños" en el complejo fronterizo.

Asimismo, pensando en la salud de los viajeros que enfrentan la altura, se instaló un módulo de atención primaria en el sector de Guardia Vieja, donde Gendarmería realiza el control de barrera. Este módulo brinda asistencia a las personas que lo necesiten o que presenten algún tipo de malestar, lo que ha tenido "muy buenas respuestas en la ciudadanía". Desde Protección Civil, también se estableció un sistema de comunicación para que los distintos organismos de contralor puedan actuar de forma más ágil y efectiva en una situación de emergencia.

Buen ritmo a pesar del cierre

En cuanto al comportamiento de la temporada, Sarmiento brindó un panorama alentador a pesar de los recientes inconvenientes climáticos, que obligaron al cierre del paso el jueves y viernes pasado, reabriendo recién el domingo al mediodía. Durante ese fin de semana largo, 1.389 personas utilizaron el paso internacional. Aunque en general no se ha registrado una gran diferencia entre la cantidad de egresos e ingresos, Sarmiento comentó que, hasta ahora, los números son similares a los del año anterior, aunque existe "un poco más de tránsito".

Este martes 9 de diciembre Agua Negra está habilitado para transitar.

La secretaria de Relaciones Institucionales subrayó la expectativa positiva para el verano, y dijo que el crecimiento se debe en parte a la promoción oficial. "Sí, nosotros esperamos que sea una muy buena temporada para Agua Negra. La verdad que que nuestro gobernador Marcelo Orrego donde puede habla de nuestro paso, invita a que también se atraviese por allí y hemos tenido buena buena respuesta de la gente. La realidad es que no solo sanjuaninos lo utilizan, cada vez más escuchamos que que personas de La Rioja, de Córdoba y Santa Fe principalmente ocupan nuestro paso fronterizo, y de otras de otras nacionalidades también".

Finalmente, la funcionaria recomendó a la ciudadanía tener "la prudencia necesaria para poder atravesar principalmente con respecto al tema de velocidad de los vehículos".