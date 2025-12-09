Tras las lluvias y con un camino intransitable, cuál es el estado de las rutas este martes en San Juan

El estado actualizado de las rutas en San Juan, después de las lluvias que afectaron a la provincia en los últimos días.

Tras las intensas tormentas que se registraron en distintas zonas de la provincia en los últimos días y que provocaron crecientes que afectaron los caminos, la Dirección Nacional de Vialidad emitió un reporte actualizado sobre el estado de las rutas este martes. Por su parte, el Paso de Agua Negra, que une a San Juan con Chile, se encuentra abierto al tránsito.

Según indicaron, en la zona Norte, el único camino que permanece intransitable es la Ruta Nacional 149, en la localidad de Bella Vista, en Iglesia. En tanto que, el resto se encuentra transitable con precaución.

Mirá el estado actualizado de las siguientes rutas en San Juan:

Ruta Nacional 40 – Tramo Huaco a límite con La Rioja

- Estado: Transitable con precaución.

Ruta Nacional 150 – Tramo Jáchal a Rodeo

- Estado: Transitable con precaución.

Ruta Nacional 40 – Tramo San Juan a Jáchal

- Estado: Transitable

- Observaciones: Circular con precaución

Ruta Nacional 150 – Tramo Huaco a Ischigualasto

- Estado: Transitable con precaución

RN 40 sur transitable con precaución.

RN 20 transitable con precaución.

RN 149 Bella Vista Iglesia INTRANSITABLE.

RN 153 Transitable con precaución.

RN 141 CAUCETE LA RIOJA

-Transitable con precaución.

RN 149 CALINGASTA transitable con precaución.

En este contexto, desde la DNV indicaron que es necesario que los conductores tengan en cuenta una serie de recomendaciones generales: “Ante condiciones climáticas adversas, se solicita a los conductores respetar las indicaciones del personal de Vialidad, evitar circular de noche en zonas afectadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales”, afirmaron.

El estado del Paso de Agua Negra

Por su parte, desde el Ministerio de Gobierno informaron que, el Paso Internacional por Agua Negra, Ruta Nacional 150, se encuentra habilitado este martes para circular de 07:00 a 17:00 hs.

Al tiempo que sumaron: “Se recomienda a los conductores circular con luces bajas encendidas y el firme respeto a los límites de velocidad, así como precaución durante el camino debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional, que se encuentra en el lugar realizando tareas de mantenimiento de la ruta”.