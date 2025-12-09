martes 9 de diciembre 2025

Reporte actualizado

Tras las lluvias y con un camino intransitable, cuál es el estado de las rutas este martes en San Juan

Después de las tormentas que se registraron en la provincia y su impacto en las rutas de distintas zonas, Vialidad Nacional emitió su parte.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El estado actualizado de las rutas en San Juan, después de las lluvias que afectaron a la provincia en los últimos días.

El estado actualizado de las rutas en San Juan, después de las lluvias que afectaron a la provincia en los últimos días.

Tras las intensas tormentas que se registraron en distintas zonas de la provincia en los últimos días y que provocaron crecientes que afectaron los caminos, la Dirección Nacional de Vialidad emitió un reporte actualizado sobre el estado de las rutas este martes. Por su parte, el Paso de Agua Negra, que une a San Juan con Chile, se encuentra abierto al tránsito.

en el 911 de san juan bajaron los llamados en broma pero siguen siendo preocupantes: 1 de cada 5
Seguridad

En el 911 de San Juan bajaron los llamados en broma pero siguen siendo preocupantes: 1 de cada 5
Paso de Agua Negra, popular entre los sanjuaninos.
Opiniones

Paso de Agua Negra: los sanjuaninos, entre el sueño del túnel y la realidad del asfalto

Según indicaron, en la zona Norte, el único camino que permanece intransitable es la Ruta Nacional 149, en la localidad de Bella Vista, en Iglesia. En tanto que, el resto se encuentra transitable con precaución.

Mirá el estado actualizado de las siguientes rutas en San Juan:

Ruta Nacional 40 – Tramo Huaco a límite con La Rioja

- Estado: Transitable con precaución.

Ruta Nacional 150 – Tramo Jáchal a Rodeo

- Estado: Transitable con precaución.

Ruta Nacional 40 – Tramo San Juan a Jáchal

- Estado: Transitable

- Observaciones: Circular con precaución

Ruta Nacional 150 – Tramo Huaco a Ischigualasto

- Estado: Transitable con precaución

RN 40 sur transitable con precaución.

RN 20 transitable con precaución.

RN 149 Bella Vista Iglesia INTRANSITABLE.

RN 153 Transitable con precaución.

RN 141 CAUCETE LA RIOJA

-Transitable con precaución.

RN 149 CALINGASTA transitable con precaución.

En este contexto, desde la DNV indicaron que es necesario que los conductores tengan en cuenta una serie de recomendaciones generales: “Ante condiciones climáticas adversas, se solicita a los conductores respetar las indicaciones del personal de Vialidad, evitar circular de noche en zonas afectadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales”, afirmaron.

El estado del Paso de Agua Negra

Por su parte, desde el Ministerio de Gobierno informaron que, el Paso Internacional por Agua Negra, Ruta Nacional 150, se encuentra habilitado este martes para circular de 07:00 a 17:00 hs.

Al tiempo que sumaron: “Se recomienda a los conductores circular con luces bajas encendidas y el firme respeto a los límites de velocidad, así como precaución durante el camino debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional, que se encuentra en el lugar realizando tareas de mantenimiento de la ruta”.

