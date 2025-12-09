En el 911 de San Juan bajaron los llamados en broma pero siguen siendo preocupantes: 1 de cada 5

El Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM) 911 de San Juan se enfrenta a un desafío constante para garantizar la operatividad de sus recursos: la persistencia de las llamadas en broma, que, si bien han disminuido, continúan consumiendo personal y tiempo de atención esenciales. El director del CISEM 911, Alejandro Cerimedo, habló sobre el funcionamiento del servicio y destacó que antes el dilema de los llamados falsos era un "problemón," pero que actualmente se ha logrado reducir el porcentaje.

Reporte actualizado Tras las lluvias y con un camino intransitable, cuál es el estado de las rutas este martes en San Juan

No obstante, las cifras siguen siendo elevadas y lamentables, ya que cerca de un 20% a 22% de las comunicaciones diarias son bromas. Según el coordinador del área, esta tasa, aunque más baja que la histórica, "sigue elevada". Cerimedo explicó que si bien ha bajado, un 20% de llamadas son "broma". Esta situación es preocupante, ya que cada falso aviso distrae recursos que están diseñados para responder a verdaderas emergencias y que podrían salvar vidas.

El funcionario destacó que el 911 es una herramienta esencial en la política de Seguridad de la Provincia, como complemento del accionar de la Policía de San Juan para dar soluciones inmediatas a la población. En un sistema donde el tiempo de respuesta es vital, cada llamada falsa representa una sobrecarga que desvía la atención de los profesionales que están comprometidos con la seguridad ciudadana y la respuesta a hechos graves.

En días normales de semana, el sistema 911 recibe un promedio de 718 llamadas diarias. Sin embargo, la cifra se incrementa considerablemente durante los fines de semana, llegando a rondar las 1.900 a 2.000 llamadas diarias. Diciembre, en particular, es un mes en el que el alto número de llamadas se mantiene constante debido a la actividad de fin de año.

Respecto a los hechos que el 911 detecta con mayor frecuencia a través de las cámaras y reportes, la mayoría están relacionados con robos, incluidos muchos casos en semáforos y arrebatos. Además, el sistema se utiliza de manera intensiva para gestionar y aportar pruebas en casos de accidentes de tránsito y choques. La gente incluso recurre al centro para solicitar videos y ayudar a detectar el auto que chocó y se dio a la fuga. Cerimedo subrayó que mientras más cámaras tenga el sistema, mejores resultados se pueden ofrecer a la ciudadanía.

image

El corazón del sistema de emergencias

El CISEM 911 opera con una estructura organizada en cinco guardias, compuestas por un promedio de 31 personas en cada turno, aunque pueden variar un poco. Este personal se distribuye en tres áreas esenciales de servicio: el monitoreo de video de las más de 500 cámaras diseminadas por la ciudad, el monitoreo de dispositivos duales, y la recepción de llamadas del 911, que incluye un gabinete psicológico para la contención. Los turnos para la recepción de llamadas suelen estar compuestos por 10 personas.

Actualmente, el CISEM gestiona más de 500 cámaras activas y coordina la atención de emergencias a través del 911, articulando con la Policía de San Juan, Bomberos, Salud Pública y Protección Civil. Esta integración permite brindar una respuesta ágil y efectiva ante situaciones de riesgo.

El monitoreo de dispositivos duales es una función crucial que implica el seguimiento de pulseras y tobilleras electrónicas asignadas principalmente en casos de violencia de género, imponiendo restricciones a los agresores. Cuando una persona con restricción invade una zona protegida, una alarma suena en el centro y los operadores alertan inmediatamente al individuo, exigiéndole que se retire de la zona o enfrentará una intervención policial. Actualmente, se estima que existen alrededor de 50 de estos dispositivos duales en funcionamiento en San Juan.