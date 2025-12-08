Paso de Agua Negra: los sanjuaninos, entre el sueño del túnel y la realidad del asfalto

El Paso de Agua Negra , que conecta a San Juan con la Región chilena de Coquimbo , acaba de reabrir sus puertas con un buen flujo de turistas, registrando el tránsito de 846 personas durante su primera semana de funcionamiento, con un impass por el cierre que se dio en los últimos días por el mal clima en la montaña, pero que es normal que ocurra cada tanto. Más allá del éxito inicial de la temporada , los sanjuaninos expresaron qué mejoras consideran esenciales para el corredor binacional.

Impacto en el bolsillo sanjuanino Se encareció Chile justo cuando reabrió el paso de Agua Negra: por qué ahora alcanza para menos

Conexión con Chile Cómo fue el estreno del paso de Agua Negra: San Juan volvió a marcar el ritmo en la cordillera

El sueño de la megaobra del Túnel de Agua Negra, un proyecto de baja altura esencial para la integración, se mantiene latente, pero las demandas más inmediatas de la gente apuntan a la mejora de la infraestructura existente en la ruta de alta montaña.

Según una encuesta realizada por TIEMPO DE SAN JUAN entre sus lectores, la principal prioridad para los sanjuaninos es que se pavimente el tramo faltante, acumulando el 27% de los votos. Casi a la par, con un 26.7% de apoyo, se encuentra la necesidad de que existan más servicios durante el trayecto, como sanitarios y comunicación. En contraste, la demanda de la construcción del túnel a baja altura alcanzó el 17% de los votos. Las otras necesidades votadas por los lectores incluyen la extensión de los horarios de funcionamiento (15.5%) y la reducción del tiempo de los trámites (13.8%).

image

Estos resultados sugieren que, si bien el túnel es un sueño a largo plazo, la mayoría de los usuarios priorizan soluciones prácticas que faciliten y mejoren la seguridad del cruce de alta montaña en el presente.

Este enfoque en la pavimentación está en sintonía con las acciones actuales de los gobiernos. El Túnel de Agua Negra lleva siete años paralizado desde las gestiones de los expresidentes Mauricio Macri y Sebastián Piñera (fallecido), y su discusión solo volvería a la mesa si se reactiva el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Mientras tanto, el gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, y su par sanjuanino, Marcelo Orrego, están priorizando la pavimentación de los tramos faltantes a ambos lados de la cordillera. La ruta aún tiene alrededor de 70 kilómetros sin pavimentación, con 33 kilómetros pendientes del lado argentino.

A pesar de la postergación, la esperanza de reactivar el túnel revivió este año con un fuerte impulso político desde Chile. El gobernador Juliá dijo días atrás estar buscando activamente aliados y en conversaciones con el BID nuevamente, asegurando ver el proyecto "cada vez más cercano".

Juliá vinculó directamente la reactivación del túnel con el escenario político chileno, señalando que el probable triunfo de José Antonio Kast -en las presidenciales de Chile el balotaje se definirá el 14 de diciembre- facilitaría la integración comercial con Argentina y la gestión del préstamo del BID. La cercanía de Kast con el presidente argentino, Milei, sería positiva para motivarlo a comprender la importancia fundamental del túnel para la integración binacional. Por su parte, Orrego ha destacado también la importancia del corredor, manifestando que concretar el túnel binacional es su sueño.

image

Chile espera a los sanjuaninos con ofertas y seguridad reforzada

Angélica Funes, directora de Sernatur Chile para la Región de Coquimbo, detalló el escenario completo que espera a los sanjuaninos y otros argentinos que eligen este paso, afirmando que Chile recibe a sus hermanos con "los brazos abiertos". La preparación para la temporada 2025-2026 abarca no solo La Serena y Coquimbo, sino también los valles interiores como Elqui, Limaría y Choapa.

La oferta turística se centra en el disfrute del borde costero y el sol, pero también incluye el astroturismo, aprovechando los cielos despejados de sus valles para observar las estrellas en centros especializados, y el turismo enológico, con la posibilidad de conocer viñas y pisqueras.

Funes confirmó días atrás, en diálogo con Radio Sarmiento, que hay reservas para la primera quincena de enero y un 30% o 35% de reservas para este fin de semana largo de diciembre, y esperaban que la afluencia se incrementara fuertemente después del 8 de diciembre.

Las autoridades chilenas buscan atraer a los turistas ofreciendo precios atractivos en alojamiento, gastronomía y, en particular, en compras, destacando que a los argentinos les "encantan nuestros shoppings".

Un punto de preocupación es la seguridad, luego de que un sanjuanino fuera víctima de robo de una camioneta días atrás. Funes indicó que las autoridades de seguridad ya se habían reunido para poner en marcha el "Plan Verano Seguro" y que se programó una reunión ampliada con fuerzas de seguridad, fiscalizaciones y entidades privadas.

La recomendación principal para los turistas es tomar precauciones básicas, como cerrar los autos y usar estacionamientos subterráneos o autorizados en los malls, además de declarar los objetos de valor en la recepción de hoteles y guardarlos en cajas fuertes para evitar siniestros.

En cuanto a tarifas, la directora de Sernatur aseguró que los precios se han mantenido durante diciembre, aunque se espera un incremento basado en el IPC para enero, proyectado en aproximadamente un 4%.

Más allá del turismo, Chile también está interesado en el intercambio comercial; de hecho, una delegación de San Juan de los sectores minero, turístico y de prestadores privados viajará para tener encuentros comerciales en Coquimbo.

La temporada pasada, 63.000 turistas argentinos y de otras nacionalidades cruzaron la frontera, y las autoridades chilenas esperan mantener o superar esa cifra este año.

Inversiones para un cruce más moderno

El Paso de Agua Negra abrió el 26 de noviembre estrenando una batería de mejoras significativas en infraestructura y servicios, muchas de ellas impulsadas por el Ministerio del Interior chileno. Estas obras buscan modernizar la experiencia del viajero y garantizar la seguridad operativa.

Entre las mejoras implementadas para esta temporada, que adelantó en exclusiva TIEMPO DE SAN JUAN, se destaca la incorporación de conectividad satelital móvil (Starlink) para asegurar las comunicaciones en tramos que históricamente eran complicados. También se fortaleció el sistema eléctrico y se invirtieron alrededor de 15 millones de pesos chilenos en equipos de seguridad y comunicación autónoma para el personal de rescate y Carabineros.

Para mejorar la toma de decisiones ante cambios meteorológicos, se instaló una estación meteorológica en el Complejo Fronterizo, y se implementó señalética LED dinámica en puntos clave de la ruta 42 CH, que informa en tiempo real sobre las condiciones y el estado de apertura o cierre del paso. Además, se desarrollaron protocolos de contingencia claves en zonas cordilleranas, incluyendo el primer plan de emergencia a nivel nacional para la evacuación de funcionarios y usuarios, y un informe de remoción en masa realizado por Sernageomin.

image

Pensando en el confort, se remodelaron los baños de los usuarios y se realizaron ampliaciones en los espacios de descanso para los funcionarios del Complejo. Finalmente, se renovó la matriz energética con nuevos grupos electrógenos más potentes y menos contaminantes.

Estas mejoras se suman a los avances de la temporada anterior (2024-2025), la cual fue memorable por haber permanecido abierto un tiempo récord de seis meses ininterrumpidos. En ese periodo se habilitó, por primera vez, un punto de aterrizaje para helicópteros, fundamental para emergencias, y se mejoró el acceso a internet para agilizar los trámites migratorios.

La temporada pasada fue también histórica por el tránsito de la primera carga comercial, un avance importante en la proyección del uso de este paso que actualmente es de circulación turística. El delegado Presidencial Regional de Coquimbo, Galo Luna, destacó que estas inversiones han permitido tener un paso "más moderno, más amigable y con mejores condiciones".