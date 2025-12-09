martes 9 de diciembre 2025

Qué hacer este verano

Usina de Ullum: una chispa que encendió 3 mil almas en un año

La Usina de Ullum ofrece un paseo ideal para chicos y grandes con una mezcla imperdible de disfrute, asombro y conocimiento. Desde maquinaria interactiva a una sala que es una experiencia inmersiva, con explicaciones de guías para fascinarse.

Por Viviana Pastor
image

Una experiencia inmersiva, sensorial y cognitiva única es la que ofrece la Usina de Ullum que este mes cumple un año y lo celebra con un balance positivo: más de 3.000 visitas y puros pulgares arriba.

image

Este museo educativo relata la historia de la energía y su aprovechamiento, los peligros climáticos que conlleva el uso del petróleo y la apuesta en la generación de energía limpias como la solar y la hidráulica, (en las que Ullum hace punta en la provincia) con un guion bien resuelto para todas las edades y guías que lo van narrando de forma atrapante.

Ubicada en la zona del embarcadero del dique de Ullum, en el antiguo edificio de la Jirafa Azul refuncionalizado (un espacio chico increíblemente bien aprovechado), el predio fue concesionado a la Municipalidad de Ullum.

En la gestión del intendente David Domínguez, con fondos propios del municipio, se logró poner en marcha el proyecto y abrir la Usina al público el 23 de diciembre de 2024.

Celina Manzanelli, una de las cinco informantes de sitio, contó que la Usina se ha convertido en un orgullo del departamento. “Muchos turistas se van sorprendidos de que esto exista en San Juan, vino gente de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, y también de otros países como Perú, Brasil, Chile”, dijo Celina.

Ya visitaron el predio 25 escuelas de la provincia y todas las del departamento, éstas últimas participaron de un concurso con proyectos de energía que giraron en torno a lo que aprendieron en la Usina.

image

Ingreso a la Usina

“Los chicos se van fascinados, les gustan las siete estaciones pero también disfrutan mucho hacer el sendero de las plantas nativas y se sorprenden cuando se enteran cómo usaban esas plantas nuestros ancestros”, relataron las informantes.

La Usina cuenta con cinco informantes de sitio (que trabajan en dos turnos) y una persona de limpieza, todos se encargan también del mantenimiento de los espacios verdes que rodean el edificio.

Los visitantes se llevan mucha información, pero también dejan: “Tuvimos la visita de alumnos de tercer año de un colegio secundario de Santa Fe y con ellos fue impresionante el feedback de conocimientos que tuvimos”, dijo Celina.

Muchos alumnos ya saben a dónde van y llegan con preguntas específicas.

“Todos los que trabajamos en la Usina somos ulluneros por eso ponemos el corazón en lo que hacemos, ponemos mucho amor en esta tarea porque queremos que esto sea la joya del departamento”, aseguraron.

No sólo para chicos

Muchos adultos mayores que viven en hogares de ancianos también visitaron la Usina, y algunos con movilidad reducida quieren hacer el circuito de senderos, el primero es de baja intensidad y se animan todos.

“Los abuelos ponen mucha energía, quieren hacer todo y no perderse nada. Tratamos que todos se lleven la mejor experiencia posible”, contó Celina.

Lo mismo pasa con los adultos de otras provincias que llegan a la Usina y que dejan hermosos comentarios en las redes sociales.

El predio cuenta con un área exterior con sillones donde se puede disfrutar de las tardes-noches ulluneras, aunque aún no se puso en marcha el servicio de confitería, hay un kiosco para adquirir alguna bebida refrescante.

image
Maqueta cin&eacute;tica de la turbina Kaplan.

Maqueta cinética de la turbina Kaplan.

Los fines de semana también abren los puestos de los artesanos del departamento que ofrecen sus productos a los visitantes.

“La Usina es mucho más que un museo, es una muestra inmersiva con mucha tecnología, y siempre con una guía que acompaña y ayuda a sacar cualquier duda”, dijo Macarena Medrano junto a Micaela Castro, ambas, informantes de sitio.

Un recorrido imperdible

El ingreso a la Usina tiene un costo de $ 2000 para la muestra "Vida y Energía"; $ 4000 para el sendero "Tierras de Ullumpa". Para realizar ambas el costo es de $ 5000. Jubilados y ulluneros tienen 50 % de descuento. La Usina está abierta de martes a domingos de 9 a 18 de corrido. Para llegar al lugar, hacé click acá.

En el Museo hay 7 estaciones en las que pueden observarse máquinas con engranajes, con explicaciones y mucha interactividad, para aprender jugando, e incluso se puede experimentar un momento único en una sala que simula el big bang y explica los procesos de la energía, en la que se pueden fascinar grandes y chicos.

Embed - Usina de Ullum, ingreso
Embed - Usina de Ullum II
Embed - Usina de Ullum III
Embed - Usina de Ullum IV
Embed - Usina de Ullum V
Embed - Usina de Ullum VI
Embed - Usina de Ullum VII

(Fuente: Destino San Juan)

