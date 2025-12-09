Alumnos y docentes sanjuaninos deberán hacer un trámite diferente para acceder al boleto gratuito: de qué se trata

Desde el año que viene, el método para acceder al boleto escolar y docente gratuito cambirá en San Juan.

Durante la mañana de este martes, el Ministerio de Gobierno de la provincia informó que, a partir de 2026, habrá cambios en el modo de acceder al Boleto Escolar y Docente Gratuito en la provincia. Según detalleron las autoridades, a partir de ese momento será obligatorio la incorporación del beneficio en la tarjeta SUBE. La modificación regirá tanto para estudiantes como para docentes de todos los niveles, según aclararon.

En Mendoza Más de 100 alumnos destrozaron una escuela porque no les permitieron faltar el último día

Las autoridades fundamentaron el cambio de modalidad explicando que, "permitirá optimizar el sistema, fortalecer los controles, prevenir el uso indebido del beneficio y cuidar los recursos del Estado, garantizando que el boleto gratuito llegue exclusivamente a quienes realmente lo necesitan".

En ese contexto, detallaron que, para acceder al beneficio, durante el año próximo se implementará un trámite de inscripción obligatorio mediante una plataforma digital, cuyos datos serán dados a conocer próximamente. En esa plataforma, los estudiantes y docentes deberán subir la documentación correspondiente para solicitar el boleto. Una vez completado el proceso, el beneficio quedará asociado de manera directa a la tarjeta SUBE registrada a nombre del titular.

En este marco, el Ministerio de Gobierno solicitó a la comunidad educativa que comience a adquirir sus tarjetas SUBE y a registrarlas a su nombre a partir de ahora, a fin de poder cumplir en tiempo y forma con los requisitos del nuevo sistema y garantizar el acceso al boleto escolar gratuito sin inconvenientes en 2026.

image

"El Boleto Escolar y Docente Gratuito es una política pública que refleja el compromiso del Gobierno de San Juan con la educación, la igualdad de oportunidades y el acompañamiento a las familias sanjuaninas, facilitando el acceso diario a las instituciones educativas", recordaron para finalizar.