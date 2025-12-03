Más de 100 alumnos destrozaron una escuela porque no les permitieron faltar el último día

Los resultados de los desmanes producidos por los alumnos de 5° año en el Colegio Universitario Santa María en Mendoza.

La Universidad Champagnat decidió imponer un castigo disciplinario sin precedentes a 115 alumnos del Colegio Santa María que generó un fuerte impacto en la comunidad educativa de Mendoza.

Se va la segunda Nuevamente, 1.618 alumnos sanjuaninos rinden para entrar a los colegios de la UNSJ: cuándo estarán los resultados

Galería Si sos uno de los alumnos que rindieron el examen de los colegios preuniversitarios, ¡buscate!

La institución resolvió aplicar amonestaciones masivas (20 por cada alumno involucrado) y un extenso plan de reparación a raíz de los graves destrozos provocados por los alumnos el jueves 27 de noviembre, luego de que se les negara el permiso para ausentarse el viernes 28 de noviembre tras los festejos del UUD (último último día), el tradicional festejo estudiantil.

La medida, que afecta a casi la totalidad de los estudiantes de quinto año, se adoptó luego de que circularan videos grabados el jueves anterior en los que se observa a los adolescentes arrojando hojas de carpetas por los pasillos, escaleras y el patio interno del edificio de la Universidad Champagnat, lo que derivó en una serie de desmanes.

El Consejo Escolar, a través de la resolución N°065-REC-2025, detalló que los incidentes incluyeron daños en mobiliario, instalaciones y afectación a producciones académicas de estudiantes de la Facultad de Informática y Diseño; así como conductas disruptivas, insultos a docentes, personal no docente y autoridades, y un incumplimiento generalizado de las órdenes impartidas por preceptores y directivos. Estas conductas fueron calificadas como “faltas muy graves” en los artículos 3° y 4° del reglamento institucional del Colegio.

La sanción ejemplificadora rige de acuerdo con el Reglamento de Convivencia del colegio, que implica la pérdida automática de la regularidad y obliga a los estudiantes a rendir todas sus materias como alumnos libres.

Para evitar que los alumnos queden libres, la respuesta institucional no se limitó solo a lo punitivo. La Universidad Champagnat implementó un exhaustivo Plan de Trabajo de Reparación y Recapacitación Escolar, de carácter obligatorio, que busca que los estudiantes asuman la reparación de los daños y reflexionen sobre lo sucedido.

La resolución de la Rectoría de la Universidad Champagnat donde se informan las sanciones disciplinarias hacia los alumnos que participaron de los desmanes

El plan contempla tareas comunitarias, acciones institucionales y actividades pedagógicas, entre las que se incluyen la limpieza y reparación de los espacios afectados, la elaboración de materiales para distintos niveles educativos, proyectos solidarios dentro de la comunidad escolar y talleres de convivencia enfocados en el análisis del valor de las normas y el impacto de las acciones individuales en la vida escolar.

Además, todos los estudiantes deberán aprobar un coloquio formativo como instancia final de reflexión. La reducción de amonestaciones (pasarán a ser 14) quedará supeditada a la aprobación de esta evaluación. Por su parte, los padres de los alumnos involucrados deberán afrontar los costos de los arreglos, tal como establece la resolución del colegio.

En un comunicado oficial, la Universidad Champagnat y el Colegio Universitario Santa María afirmaron: “El régimen institucional reconoce, entre los derechos de los estudiantes, el de ser formados, orientados y acompañados en la adquisición de normas éticas y morales, necesarias para integrarse positivamente en la comunidad. En coherencia con estos principios, la respuesta institucional frente a situaciones de inconducta no se limita a sanciones, sino que incorpora instancias pedagógicas orientadas a la reflexión, la reparación y el aprendizaje significativo”.

Reacción de los familiares y sospechas de “acomodo”

Durante la mañana del miércoles, un grupo de padres se presentó en el colegio para expresar su rechazo a las amonestaciones masivas y solicitar que los estudiantes de quinto año puedan completar el ciclo lectivo, con el objetivo de no retrasar su ingreso a los estudios universitarios.

Un grupo de padres se acercó a las puertas de la Universidad Champagnat para protestar por las sanciones impuestas a sus hijos

Un padre explicó al diario Los Andes que la mayoría de los reclamos apuntan a que solo se sancione a los “cabecillas” del descontrol y no a la totalidad de los alumnos afectados por la medida.

Además, algunos responsables de los estudiantes denunciaron que las autoridades del Santa María habrían eximido de la sanción a diez alumnos por supuestos “contactos”.

FUENTE: Infobae