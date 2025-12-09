La Subcomisaría de Los Berros fue refaccionada para optimizar su funcionamiento

La Subcomisaría de Los Berros fue remodelada y se realizó una actividad encabezada por el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado. La obra permitió mejorar las condiciones de trabajo de los 30 efectivos que cumplen funciones en la dependencia y optimizar la atención a los vecinos de la zona.

Educación Video: una propuesta de docentes de una escuela de Chimbas causó emoción en las redes, ¿de qué se trata?

Tierra de vainas Alumnos y docentes de Valle Fértil elaboran productos de algarroba con marca propia, y están a punto de terminar la fábrica

Los trabajos incluyeron la refacción total de sanitarios y la renovación de la cocina-comedor, equipada con nuevo mobiliario y aire acondicionado. Además, se realizó la pintura general de todo el edificio, modernizando los espacios utilizados diariamente por los efectivos. Cabe destacar que Caleras San Juan prestó colaboración en el reacondicionamiento del lugar.

La puesta en valor del edificio significa una mejora edilicia que refuerza la confianza depositada en el personal policial y en su tarea cotidiana. También honra la memoria del Oficial Inspector José Ángel Soria, cuyo nombre identifica a la dependencia.

En primera instancia, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado dijo que "tener lugares en condiciones fortalece al policía con un espacio digno para su labor". "Esto es un paso de apoyo a las Fuerzas de Seguridad que cuenta con gran recurso humano y profesionalismo reflejado en cada efectivo, logrando un Estado presente gracias a la Policía" finalizó.

Luego, la subjefe de la Policía de San Juan, Cintia Álamo agregó: "estos son lugares lejanos a la ciudad, pero no menos importante, es fundamental cuidar al que cuida, en este caso con infraestructura digna de trabajo". "Hay mucho trabajo que no se ve, pero se debe reconocer, sobre todo sembrar futuro en los más chicos y reivindicar nuestra historia como institución" cerró.

Finalmente, el jefe de la Subcomisaría, Juan José González resaltó que "es un día especial, logramos objetivos que nos dejan la satisfacción a cada uno de los actores y podemos ver materializado todo el desarrollo que se llevó a cabo durante todo el año". "La dignidad de tener un buen lugar de trabajo es muy reconfortante" concluyó.

Esta remodelación se inscribe en el propósito de brindar un servicio más cercano, humano y eficiente para cada vecino de Los Berros y de toda la zona del departamento. La presencia del Estado en estos espacios fortalece la prevención, la atención y la seguridad comunitaria.

Del acto participaron la subsecretaria de Seguridad, Sandra Chamorro; la subjefa de Policía, Cintia Álamo; junto a integrantes de la Secretaría de Seguridad, la Plana Mayor y efectivos de la fuerza.