martes 9 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Obra pública

La Subcomisaría de Los Berros fue refaccionada para optimizar su funcionamiento

La dependencia policial Oficial Inspector José Ángel Soria fue renovada integralmente con obras que fortalecen el servicio y consolidan la presencia del Estado en la zona de Sarmiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
subcomisaría Los Berros

La Subcomisaría de Los Berros fue remodelada y se realizó una actividad encabezada por el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado. La obra permitió mejorar las condiciones de trabajo de los 30 efectivos que cumplen funciones en la dependencia y optimizar la atención a los vecinos de la zona.

Lee además
alumnos y docentes de valle fertil elaboran productos de algarroba con marca propia, y estan a punto de terminar la fabrica
Tierra de vainas

Alumnos y docentes de Valle Fértil elaboran productos de algarroba con marca propia, y están a punto de terminar la fábrica
video: una propuesta de docentes de una escuela de chimbas causo emocion en las redes, ¿de que se trata?
Educación

Video: una propuesta de docentes de una escuela de Chimbas causó emoción en las redes, ¿de qué se trata?

Los trabajos incluyeron la refacción total de sanitarios y la renovación de la cocina-comedor, equipada con nuevo mobiliario y aire acondicionado. Además, se realizó la pintura general de todo el edificio, modernizando los espacios utilizados diariamente por los efectivos. Cabe destacar que Caleras San Juan prestó colaboración en el reacondicionamiento del lugar.

La puesta en valor del edificio significa una mejora edilicia que refuerza la confianza depositada en el personal policial y en su tarea cotidiana. También honra la memoria del Oficial Inspector José Ángel Soria, cuyo nombre identifica a la dependencia.

En primera instancia, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado dijo que "tener lugares en condiciones fortalece al policía con un espacio digno para su labor". "Esto es un paso de apoyo a las Fuerzas de Seguridad que cuenta con gran recurso humano y profesionalismo reflejado en cada efectivo, logrando un Estado presente gracias a la Policía" finalizó.

Luego, la subjefe de la Policía de San Juan, Cintia Álamo agregó: "estos son lugares lejanos a la ciudad, pero no menos importante, es fundamental cuidar al que cuida, en este caso con infraestructura digna de trabajo". "Hay mucho trabajo que no se ve, pero se debe reconocer, sobre todo sembrar futuro en los más chicos y reivindicar nuestra historia como institución" cerró.

Finalmente, el jefe de la Subcomisaría, Juan José González resaltó que "es un día especial, logramos objetivos que nos dejan la satisfacción a cada uno de los actores y podemos ver materializado todo el desarrollo que se llevó a cabo durante todo el año". "La dignidad de tener un buen lugar de trabajo es muy reconfortante" concluyó.

Esta remodelación se inscribe en el propósito de brindar un servicio más cercano, humano y eficiente para cada vecino de Los Berros y de toda la zona del departamento. La presencia del Estado en estos espacios fortalece la prevención, la atención y la seguridad comunitaria.

Del acto participaron la subsecretaria de Seguridad, Sandra Chamorro; la subjefa de Policía, Cintia Álamo; junto a integrantes de la Secretaría de Seguridad, la Plana Mayor y efectivos de la fuerza.

Temas
Seguí leyendo

¡Lo que la lluvia nos dejó! Los videos de una sanjuanina muy atrevida y la caída del niño "Mirá Marta"

El temporal llegó a la cordillera: mirá el video de la nieve en Veladero

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ

Orrego encabezó en Rawson una de las últimas entregas de viviendas del año

Cuatro sanjuaninos ganaron premios millonarios en juegos de azar este finde: uno ganó más de $5 millones

La Pampa del Leoncito, convertida en un impresionante gran mar tras las lluvias: piden cuidarla

Alumnos y docentes sanjuaninos deberán hacer un trámite diferente para acceder al boleto gratuito: de qué se trata

Conocé la historia de la Industrial, la primera escuela técnica de San Juan, en su 154 aniversario

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ya esta el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la unsj
Atención

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos
Grave

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ
Atención

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
En manos de la Justicia

Ya hay una primera denuncia penal por el escándalo de los caños del Acueducto Gran Tulum que salpica al primo de Uñac

La Pampa del Leoncito, convertida en un impresionante gran mar tras las lluvias: piden cuidarla
Video

La Pampa del Leoncito, convertida en un impresionante gran mar tras las lluvias: piden cuidarla

Video: feroz enfrentamiento en Calle 5 entre jóvenes por celos
Imágenes sensibles

Video: feroz enfrentamiento en Calle 5 entre jóvenes por "celos"

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Estafa informática

Hackearon la cuenta de un conocido centro médico sanjuanino y se llevaron $18.000.000 en minutos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Me ensuciaron, ¿cómo voy a vender la final?: Cachilo estalla contra la dirigencia de Unión y denuncia aprietes por no poner a refuerzos
Explosivas declaraciones

"Me ensuciaron, ¿cómo voy a vender la final?": Cachilo estalla contra la dirigencia de Unión y denuncia aprietes por no poner a refuerzos

Los caminos que transitará la denuncia penal de los caños gate, el escándalo vinculado al primo de Uñac
Múltiples delitos bajo sospecha

Los caminos que transitará la denuncia penal de "los caños gate", el escándalo vinculado al primo de Uñac

Román Herrmann, amo y señor del ajedrez en San Juan
Campeón

Román Herrmann, amo y señor del ajedrez en San Juan

Las características de la extemporánea lluvia que afectó a San Juan durante el temporal de Santa Rosa.
Clima

El SMN anticipa un nuevo episodio de lluvias fuertes en San Juan este jueves