San Juan y Chile acordaron las Veranadas Temporada 2025-2026: las condiciones del trato

Autoridades sanjuaninas y chilenas acordaron las veranadas 2025-2026. Tal como sucedió durante la temporada pasada -foto- la provincia controlará la actividad en la Cordillera.

En una reunión binacional, las autoridades sanjuaninas y de la IV Región de Chile acordaron las Veranadas Temporada 2025-2026. De ese modo, según difundieron desde el Ministerio de Gobierno, encabezado por su ministra Laura Palma, ya se suscribió el convenio que establece las condiciones para la actividad desarrollada por crianceros chilenos, las cuales se llevarán a cabo en la zona de los Altos Valles de Calingasta.

Grave denuncia El Fiscal de Estado de San Juan confirmó que será querellante si se corroboran delitos en el caso Acueducto Gran Tulum

El escrito, que cuenta con la aprobación de representantes de ambos países, estipula una serie de requisitos para la actividad fronteriza, a fin de permitir el ingreso de animales para pastoreo en requerimientos que preserven el ecosistema sanjuanino. Entre los puntos acordados se mencionan:

- El ingreso al territorio argentino de crianceros y animales para pastoreo se abrirá el día 10 de diciembre de 2025, siendo el egreso el día 20 de marzo de 2026, fecha en la cual deberán abandonar el territorio argentino, finalizando la temporada de veranadas.

- Los plazos para el egreso a la República de Chile y reingreso a la República Argentina de crianceros con animales de carga, se extenderán desde 10 de diciembre 2025 al 11 de enero de 2026, sin las limitaciones temporales intermedias antes mencionada.

- La Delegación Presidencial de la Región de Coquimbo deberá remitir una serie de documentos a la Secretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno de San Juan, detallando información pertinente como datos identificatorios y filiatorios de los crianceros, cantidad específica de animales a ingresar, identificación del RUCO para ingreso y permanencia, copia de contratos de talaje y certificados zoosanitarios de exportación SAG.

- Declaración Jurada de productos que deriven en residuos peligrosos según legislación argentina, la cual será suscripta por los arrieros chilenos y controlada por autoridades argentinas.

- Prohibición y multas para hechos de caza y pesca, así como el uso y tenencia de armas de caza, o la modificación o alteración de los cursos de agua.

- Coordinación binacional con la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, la Secretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno de San Juan, Carabineros de Chile y Gendarmería Nacional Argentina, como encargados de contralor.

Durante la reunión, se hicieron presentes, además de la ministra Palma; el secretario de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable Federico Ríos, la secretaria de Relaciones Institucionales Claudia Sarmiento; la delegada de la Dirección Nacional de Migraciones, Delegación San Juan Carolina Velasco; la representante de la Dirección General de Aduana Delegación San Juan Milagros Racana; el representante de la Secretaría de Recursos Hídricos y Energía Renovable, David Devia; y por SENASA, Sergio Daniel Rossi. Se sumó posteriormente el delegado Presidencial Regional de Coquimbo, Sr. Galo Luna Penna a través de videollamada.