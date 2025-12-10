miércoles 10 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Actividad en la Cordillera

San Juan y Chile acordaron las Veranadas Temporada 2025-2026: las condiciones del trato

El Ministerio de Gobierno difundió que, en un encuentro con diferentes autoridades provinciales y nacionales, se acordaron los lineamientos definitivos para la actividad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Autoridades sanjuaninas y chilenas acordaron las veranadas 2025-2026. Tal como sucedió durante la temporada pasada -foto- la provincia controlará la actividad en la Cordillera.

Autoridades sanjuaninas y chilenas acordaron las veranadas 2025-2026. Tal como sucedió durante la temporada pasada -foto- la provincia controlará la actividad en la Cordillera.

En una reunión binacional, las autoridades sanjuaninas y de la IV Región de Chile acordaron las Veranadas Temporada 2025-2026. De ese modo, según difundieron desde el Ministerio de Gobierno, encabezado por su ministra Laura Palma, ya se suscribió el convenio que establece las condiciones para la actividad desarrollada por crianceros chilenos, las cuales se llevarán a cabo en la zona de los Altos Valles de Calingasta.

Lee además
El alerta amarilla por tormentas rige para la tarde del jueves en cinco departamentos de San Juan.
Pronóstico

Alerta amarilla por tormentas para cinco departamentos de San Juan: cuándo llegarían
el fiscal de estado de san juan confirmo que sera querellante si se corroboran delitos en el caso acueducto gran tulum
Grave denuncia

El Fiscal de Estado de San Juan confirmó que será querellante si se corroboran delitos en el caso Acueducto Gran Tulum

El escrito, que cuenta con la aprobación de representantes de ambos países, estipula una serie de requisitos para la actividad fronteriza, a fin de permitir el ingreso de animales para pastoreo en requerimientos que preserven el ecosistema sanjuanino. Entre los puntos acordados se mencionan:

- El ingreso al territorio argentino de crianceros y animales para pastoreo se abrirá el día 10 de diciembre de 2025, siendo el egreso el día 20 de marzo de 2026, fecha en la cual deberán abandonar el territorio argentino, finalizando la temporada de veranadas.

- Los plazos para el egreso a la República de Chile y reingreso a la República Argentina de crianceros con animales de carga, se extenderán desde 10 de diciembre 2025 al 11 de enero de 2026, sin las limitaciones temporales intermedias antes mencionada.

- La Delegación Presidencial de la Región de Coquimbo deberá remitir una serie de documentos a la Secretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno de San Juan, detallando información pertinente como datos identificatorios y filiatorios de los crianceros, cantidad específica de animales a ingresar, identificación del RUCO para ingreso y permanencia, copia de contratos de talaje y certificados zoosanitarios de exportación SAG.

- Declaración Jurada de productos que deriven en residuos peligrosos según legislación argentina, la cual será suscripta por los arrieros chilenos y controlada por autoridades argentinas.

- Prohibición y multas para hechos de caza y pesca, así como el uso y tenencia de armas de caza, o la modificación o alteración de los cursos de agua.

- Coordinación binacional con la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, la Secretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno de San Juan, Carabineros de Chile y Gendarmería Nacional Argentina, como encargados de contralor.

Durante la reunión, se hicieron presentes, además de la ministra Palma; el secretario de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable Federico Ríos, la secretaria de Relaciones Institucionales Claudia Sarmiento; la delegada de la Dirección Nacional de Migraciones, Delegación San Juan Carolina Velasco; la representante de la Dirección General de Aduana Delegación San Juan Milagros Racana; el representante de la Secretaría de Recursos Hídricos y Energía Renovable, David Devia; y por SENASA, Sergio Daniel Rossi. Se sumó posteriormente el delegado Presidencial Regional de Coquimbo, Sr. Galo Luna Penna a través de videollamada.

Temas
Seguí leyendo

Un famoso dirigente reveló que había un plan para que Chiqui Tapia fuera gobernador de San Juan, ayudado por Uñac

Conocé las nuevas carreras técnicas universitarias que se podrán estudiar en 6 departamentos sanjuaninos

Ley de Glaciares: los cuatro proyectos de cobre sanjuaninos que podrían limitar su crecimiento si no se aclara la norma

Cuál es el cambio clave entre la Ley de Transporte que naufragaba desde hace tres meses y el nuevo proyecto

Orrego volvió a hablar sobre el nuevo Código Electoral en San Juan e insistió con que sea "sencillo y económico"

Cómo evitar ser víctima de robos en Chile y cómo pedir ayuda, según la embajada argentina

Así se viene el nuevo esquema nacional de subsidios para la luz, explicado por el EPRE Mendoza, ¿en San Juan también?

Alumnos y docentes sanjuaninos deberán hacer un trámite diferente para acceder al boleto gratuito: de qué se trata

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El alerta amarilla por tormentas rige para la tarde del jueves en cinco departamentos de San Juan.
Pronóstico

Alerta amarilla por tormentas para cinco departamentos de San Juan: cuándo llegarían

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La chica fue atacada en proximidades del loteo API 2, Chimbas, y fue auxiliada en las calles Maradona y Ramón Godoy.
Ladrón y abusador

Una chica fue engañada y violada por un motociclista que la dejó hasta descalza en Chimbas

La Pampa del Leoncito, convertida en un impresionante gran mar tras las lluvias: piden cuidarla
Video

La Pampa del Leoncito, convertida en un impresionante gran mar tras las lluvias: piden cuidarla

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
En manos de la Justicia

Ya hay una primera denuncia penal por el escándalo de los caños del Acueducto Gran Tulum que salpica al primo de Uñac

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ
Atención

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ

Video: feroz enfrentamiento en Calle 5 entre jóvenes por celos
Imágenes sensibles

Video: feroz enfrentamiento en Calle 5 entre jóvenes por "celos"

Te Puede Interesar

Vecinos de Rivadavia y Zonda están en alarma por las crecidas del Río Blanco bajo el Puente Blanco. Denuncian que el Departamento de Hidráulica no realiza la limpieza necesaria.
Reclamo

Alarma entre vecinos por las crecidas en el famoso puente que une Rivadavia con Zonda: "Si no limpian, va a ocurrir una tragedia"

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Fiscal de Estado de San Juan confirmó que será querellante si se corroboran delitos en el caso Acueducto Gran Tulum
Grave denuncia

El Fiscal de Estado de San Juan confirmó que será querellante si se corroboran delitos en el caso Acueducto Gran Tulum

Jorge Emanuel Aguilar Zeballos, el abogado fit sanjuanino.
Lo último

Revés judicial para el "abogado fit" sanjuanino: buscó recusar a un juez y un tribunal superior denegó su pedido

El Pachón, en Calingasta, es el caso más crítico: la presencia de un glaciar de roca impide incluso presentar el Informe de Impacto Ambiental mientras no se aclare la Ley de Glaciares. (foto: Linkedlin El Pachón)
La minería local, expectante

Ley de Glaciares: los cuatro proyectos de cobre sanjuaninos que podrían limitar su crecimiento si no se aclara la norma

El alerta amarilla por tormentas rige para la tarde del jueves en cinco departamentos de San Juan.
Pronóstico

Alerta amarilla por tormentas para cinco departamentos de San Juan: cuándo llegarían