Buscan a un mendocino que le metió dos tiros en la rodilla a un hombre en Sarmiento

Un violento episodio ocurrió el pasado viernes en el departamento de Sarmiento, donde un hombre de 30 años recibió dos disparos en la rodilla y debió ser hospitalizado. La Policía busca intensamente al presunto agresor, un mendocino que viajaba en un auto negro junto a otro acompañante.
El hecho se registró alrededor de las 14:16, cuando la víctima, identificada como Juan Alberto Allende, caminaba por la zona indicada. Según el relato del herido, un Ford Fiesta negro se detuvo a su lado y dentro del vehículo observó a dos hombres. Uno de ellos, vestido con una camiseta de River Plate, habría sacado un arma de fuego y le disparó en dos oportunidades, impactando en una de sus rodillas.
Tras el ataque, se dio aviso al servicio de emergencias y una ambulancia departamental trasladó al hombre al Hospital de Sarmiento, donde ingresó consciente. Luego, debido a la gravedad de las heridas, fue derivado al Hospital Rawson para recibir atención especializada.
La Policía trabaja en la identificación y captura del agresor, mientras que la investigación quedó en manos de las autoridades correspondientes para establecer el motivo del ataque y dar con los responsables.