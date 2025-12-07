Buscan a un mendocino que le metió dos tiros en la rodilla a un hombre en Sarmiento

Un confuso hecho en Capital terminó con un chico herido de bala y un joven de 18 años, el presunto ladrón, casi linchado.

Un violento episodio ocurrió el pasado viernes en el departamento de Sarmiento, donde un hombre de 30 años recibió dos disparos en la rodilla y debió ser hospitalizado. La Policía busca intensamente al presunto agresor, un mendocino que viajaba en un auto negro junto a otro acompañante.

El hecho se registró alrededor de las 14:16, cuando la víctima, identificada como Juan Alberto Allende, caminaba por la zona indicada. Según el relato del herido, un Ford Fiesta negro se detuvo a su lado y dentro del vehículo observó a dos hombres . Uno de ellos, vestido con una camiseta de River Plate, habría sacado un arma de fuego y le disparó en dos oportunidades, impactando en una de sus rodillas.

Tras el ataque, se dio aviso al servicio de emergencias y una ambulancia departamental trasladó al hombre al Hospital de Sarmiento, donde ingresó consciente. Luego, debido a la gravedad de las heridas, fue derivado al Hospital Rawson para recibir atención especializada.

La Policía trabaja en la identificación y captura del agresor, mientras que la investigación quedó en manos de las autoridades correspondientes para establecer el motivo del ataque y dar con los responsables.