viernes 19 de diciembre 2025

Para el 2026

En San Juan, asumieron los miembros del organismo que juzga y destituye jueces

El acto se realizó en el Sala de Situación y Acuerdos de la Corte de Justicia de San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

Este viernes 19 de diciembre, conforme a la convocatoria efectuada por el presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Daniel Olivares Yapur, asumieron los miembros del Jurado de Enjuiciamiento para el periodo 2026, quedando integrado de la siguiente manera:

  • Miembros titulares: Presidente, el ministro de la Corte de Justicia, Marcelo Jorge Lima; en representación de los profesionales matriculados en el Foro de Abogados de San Juan, Sofía Beatriz Lloveras y Juan Manuel Juárez Prieto; y en representación del Poder Legislativo, Marcela Ruth Quiroga y Leopoldo Soler.
image
  • Miembros suplentes: Guillermo Horacio De Sanctis (por la Corte de Justicia); Horacio Andrés Vargas Carrera y Sandra de la Vega (por el Foro de Abogados de San Juan) y la diputada Alejandra Natalia Leonardo y el diputado Mario Herrero (por la Cámara de Diputados).
  • La Secretaría estará a cargo de Fabricio Poblete.
image

De esta manera, se dio cumplimiento a lo establecido por la Ley 663 -E. La convocatoria al Jurado de Enjuiciamiento fue realizada por Olivares Yapur, ministro de la Corte de Justicia, quien tomó los respectivos juramentos según lo establece la ley mencionada.

Organismo clave

El Jurado de Enjuiciamiento en San Juan es un órgano especial constitucional encargado de juzgar la conducta y la idoneidad de magistrados y funcionarios judiciales (jueces, fiscales, etc.) por mal desempeño, delitos comunes o incapacidad, pudiendo suspenderlos y destituirlos, y está integrado por miembros de la Corte de Justicia, la Cámara de Diputados y abogados matriculados. No es el jurado para juicios penales comunes, sino un tribunal específico para la responsabilidad política de los funcionarios, garantizando el debido proceso.

