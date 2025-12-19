Los ATN de Milei: San Juan recibió el doble de fondos que Mendoza

En la recta final del 2025, la Casa Rosada pisó el acelerador con el reparto de fondos discrecionales y el mapa dejó datos llamativos. En el año San Juan recibió 6.000 millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional ( ATN ), una cifra que la coloca en una posición intermedia a nivel país, pero con un dato que sobresale en Cuyo.

Es que los fondos discrecionales recibidos en tierras sanjuaninas duplicaron los recursos enviados a Mendoza, que recibió 3.000 millones de pesos en el mismo período, según datos de la Subsecretaría de Presupuesto, del Ministerio de Economía de la Nación, publicados por Chequeado.

Ranking provincias

El monto recibido por la gestión de Marcelo Orrego iguala lo obtenido en 2024, aunque queda lejos de los picos registrados en años anteriores. Aun así, el flujo de fondos se inscribe en un contexto político clave, marcado por las negociaciones del Presupuesto 2026 y el rol de los gobernadores aliados del presidente Javier Milei en el Congreso.

El lugar que ocupa San Juan y años anteriores

A pesar de haber superado a su vecina cuyana, San Juan se ubicó en el puesto 12 del ranking nacional de provincias que recibieron ATN en el 2025. Los 6.000 millones de pesos percibidos en diciembre igualan el monto recibido en 2024, pero marcan una baja si se los compara con años anteriores: en 2023 la provincia había captado 7.429 millones de pesos y durante toda la gestión de Alberto Fernández recibió un total de 11.726 millones de pesos.

ATN

Mendoza, en tanto, volvió a quedar un escalón más abajo en el reparto. Recibió 3.000 millones en todo el año, según la información oficial, en un 2025 atravesado por fuertes gestos políticos. Tanto los legisladores sanjuaninos orreguistas como los mendocinos del oficialismo provincial fueron clave para sostener vetos presidenciales y acompañar iniciativas centrales del Gobierno nacional.

El mapa del reparto: quiénes se llevaron la mayor tajada

En las últimas dos semanas de diciembre, el Gobierno nacional aceleró con fuerza el envío de estos fondos discrecionales. Solo en las dos últimas semanas de diciembre distribuyó $66.500 millones, el equivalente al 33% del total anual, lo que implicó un aumento del 50% en el ritmo de transferencias, indicó Chequeado. San Juan no estuvo entre las beneficiadas en el último tramo del año.

Las provincias que encabezaron el ranking de beneficiadas durante diciembre fueron: Tucumán, con 20.000 millones de pesos, Misiones con 12.000 millones, Chaco con 11.000 millones, Catamarca recibió 10.500 millones, Entre Ríos 7.000 millones y Salta 6.000 millones de pesos. A diferencia de San Juan, todos esos montos se suman a lo ya recibido en los once meses anteriores.

Si se observa el acumulado de todo 2025, la administración de Javier Milei tuvo como principal destinataria a Tucumán, con 35.000 millones de pesos, seguida por Entre Ríos, Misiones y Salta, con 19.000 millones de pesos cada una.

En 2024, la gestión de Javier Milei (La Libertad Avanza) entregó $ 49.800 millones en Aportes del Tesoro, y en lo que va de 2025 aumentó un 182% real (es decir, considerando la inflación) esa cifra. Con todo, el reparto de este año se redujo un 64,5% real respecto de 2023, el último año de la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos).

La negociación detrás de los ATN

Los Aportes del Tesoro Nacional surgen del 1% de los impuestos coparticipables y están pensados, en teoría, para atender emergencias o desequilibrios financieros de las provincias. Sin embargo, al no contar con una fórmula automática de distribución, su asignación queda librada a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y suele funcionar como una herramienta clave de negociación política. Un intento del Congreso por avanzar hacia su coparticipación automática fue vetado por el Presidente.

La fuerte inyección de fondos de diciembre coincidió con el debate del Presupuesto 2026. En ese contexto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, oficializó la conformación de la estratégica comisión de Presupuesto, otorgando lugares centrales a legisladores que responden a cinco gobernadores alineados con la Casa Rosada: Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Hugo Passalacqua (Misiones), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).

Estos mandatarios, definidos en la jerga política como “colaboracionistas”, mostraron su respaldo al Gobierno a través de sus bancadas, que no solo firmaron el dictamen de mayoría del Presupuesto, sino que también apoyaron vetos sensibles, como el de la ley de financiamiento universitario y la derogación de la emergencia en discapacidad. No obstante, algunos de los favorecidos con los ATN votaron algunos capitulos del presupuesto en contra.