viernes 19 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Audiencia pública

La luz subirá en San Juan, pero recién después del verano: el aumento sería del 10,09%

El aumento se dará tras 18 meses de congelamiento de tarifas de luz. El EPRE rechazó la propuesta de la distribuidora Naturgy de un aumento de casi 23%.

Por Elizabeth Pérez
La quinta audiencia pública del EPRE marcó el inicio de la salida del congelamiento de tarifas de luz vigente desde mediados de 2024.

La quinta audiencia pública del EPRE marcó el inicio de la salida del congelamiento de tarifas de luz vigente desde mediados de 2024.

Luego de 18 meses sin cambios en la parte provincial de la tarifa eléctrica, el Gobierno de San Juan avanzó este viernes en la discusión de un nuevo esquema de precios para el servicio de energía y hay importantes novedades para las boletas de luz del año próximo.

Lee además
el consejo del epre se reunio como antesala de la segunda audiencia de revision tarifaria
Tarifas de energía 2025-2030

El Consejo del EPRE se reunió como antesala de la segunda audiencia de revisión tarifaria
el epre analiza tarifas y calidad del servicio electrico en su tercera reunion
Encuentro clave

El EPRE analiza tarifas y calidad del servicio eléctrico en su tercera reunión

Se realizó la quinta Audiencia Pública de la Revisión Ordinaria de Tarifas y los equipos técnicos del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) propusieron un incremento del 10,09%, sensiblemente menor al 22,76% solicitado por la empresa distribuidora Naturgy S.A.

La propuesta del EPRE

Desde el organismo regulador destacaron que la propuesta llega tras un año y medio de congelamiento tarifario para hogares, comercios e industrias en San Juan, y busca recomponer parcialmente los ingresos del sistema sin trasladar un impacto brusco a los usuarios. En ese sentido, uno de los puntos centrales del planteo oficial fue postergar la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios hasta después del verano.

De acuerdo a lo expuesto en la audiencia, el aumento no se aplicaría de manera inmediata, sino a partir de las facturas con vencimiento en mayo de 2026, una vez superada la época estival, cuando se registra el mayor consumo eléctrico del año. El criterio, explicaron, apunta a amortiguar el efecto del ajuste en los meses de mayor demanda.

Los técnicos del EPRE fundamentaron que el porcentaje propuesto cubre los costos eficientes de la prestación del servicio y resulta inferior a la variación promedio de los salarios registrada entre junio de 2024 -fecha de la última actualización tarifaria- y diciembre de 2025, según datos oficiales del Indec. Ese argumento fue clave para descartar el pedido de aumento superior presentado por la distribuidora.

Cinco audiencias públicas

La audiencia se enmarcó en un proceso de revisión que incluyó cinco instancias de participación pública, donde se analizaron las proyecciones de crecimiento de la demanda eléctrica, con especial atención al impacto de la reactivación económica y de las inversiones mineras en la provincia.

En paralelo, se expusieron planes de inversión para la mejora y modernización del servicio, como el fortalecimiento de la red de distribución, proyectos específicos en Calingasta y la actualización de los regímenes de facturación, incluyendo esquemas de facturación nivelada para comercios y programas piloto de gestión de la demanda.

El esquema en evaluación también prevé la actualización de los regímenes sancionatorios a las empresas distribuidoras, basados en indicadores de desempeño, y la implementación de mecanismos que permitan capturar beneficios derivados de mejoras en eficiencia tecnológica y premiar inversiones que impacten en la calidad del servicio.

Concluido el proceso de audiencias públicas, el EPRE. deberá emitir la resolución definitiva que fijará los parámetros de costos, las normas de aplicación del cuadro tarifario y los mecanismos de control que regirán durante el quinquenio 2026–2031, poniendo fin a un período de 18 meses de tarifas congeladas en San Juan.

Temas
Seguí leyendo

Así se viene el nuevo esquema nacional de subsidios para la luz, explicado por el EPRE Mendoza, ¿en San Juan también?

Presupuesto 2026: el Gobierno no insistirá con la derogación de universidades y discapacidad en el Senado

Los ATN de Milei: San Juan recibió el doble de fondos que Mendoza

El capítulo poco visible de la reforma laboral de Milei: los incentivos fiscales para pymes y el impacto en San Juan

Cómo son los billetes chilenos y qué revisar para evitar ser estafados

Las pasas de San Juan ya tienen su propia imagen

Dólares "cara chica": el Banco Central explicó qué pasará con estos billetes en los bancos

Alivio para San Juan: Diputados rechazó la eliminación de la "Zona Fría" y el beneficio, por ahora, se mantiene

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Reparto de ATN. Manuel Adorni y Diego Santilli junto a los gobernadores de San Juan y Catamarca.
Plata nacional

Los ATN de Milei: San Juan recibió el doble de fondos que Mendoza

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Escándalo entre policías de Chimbas: la despedida de fin de año terminó a las piñas y con una denuncia

Fuentes del caso señalaron que este es el empresario detenido.
Presunta estafa

Un empresario sanjuanino fue detenido por vender un contenedor en dólares y no entregarlo

Castigan a la sanjuanina acusada de crear cuentas mulas para estafas virtuales
Zafó de la prisión

Castigan a la sanjuanina acusada de crear "cuentas mulas" para estafas virtuales

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio
Insólito

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres
Conmoción en Rawson

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres

Te Puede Interesar

Encuentro de la Liga Universitaria durante este año.
Repercusiones

"No es un caso aislado": en la UNSJ afirman que la violencia creció en la Liga y buscan medidas severas tras la agresión al árbitro

Por Redacción Tiempo de San Juan
Quedó en libertad una exempleada caucetera acusada de estafas por $4 millones con transferencias falsas
Judiciales

Quedó en libertad una exempleada caucetera acusada de estafas por $4 millones con transferencias falsas

La quinta audiencia pública del EPRE marcó el inicio de la salida del congelamiento de tarifas de luz vigente desde mediados de 2024.
Audiencia pública

La luz subirá en San Juan, pero recién después del verano: el aumento sería del 10,09%

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres
Conmoción en Rawson

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres

La minería explica más del 85% de las exportaciones de San Juan y consolida a la provincia como una de las principales generadoras de divisas del país.
Nuevos datos nacionales

San Juan encamina el cierre del año con más de 1.600 millones de dólares exportados por la minería