La luz subirá en San Juan, pero recién después del verano: el aumento sería del 10,09%

La quinta audiencia pública del EPRE marcó el inicio de la salida del congelamiento de tarifas de luz vigente desde mediados de 2024.

Luego de 18 meses sin cambios en la parte provincial de la tarifa eléctrica, el Gobierno de San Juan avanzó este viernes en la discusión de un nuevo esquema de precios para el servicio de energía y hay importantes novedades para las boletas de luz del año próximo.

Tarifas de energía 2025-2030 El Consejo del EPRE se reunió como antesala de la segunda audiencia de revisión tarifaria

Se realizó la quinta Audiencia Pública de la Revisión Ordinaria de Tarifas y los equipos técnicos del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) propusieron un incremento del 10,09%, sensiblemente menor al 22,76% solicitado por la empresa distribuidora Naturgy S.A.

La propuesta del EPRE

Desde el organismo regulador destacaron que la propuesta llega tras un año y medio de congelamiento tarifario para hogares, comercios e industrias en San Juan, y busca recomponer parcialmente los ingresos del sistema sin trasladar un impacto brusco a los usuarios. En ese sentido, uno de los puntos centrales del planteo oficial fue postergar la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios hasta después del verano.

De acuerdo a lo expuesto en la audiencia, el aumento no se aplicaría de manera inmediata, sino a partir de las facturas con vencimiento en mayo de 2026, una vez superada la época estival, cuando se registra el mayor consumo eléctrico del año. El criterio, explicaron, apunta a amortiguar el efecto del ajuste en los meses de mayor demanda.

Los técnicos del EPRE fundamentaron que el porcentaje propuesto cubre los costos eficientes de la prestación del servicio y resulta inferior a la variación promedio de los salarios registrada entre junio de 2024 -fecha de la última actualización tarifaria- y diciembre de 2025, según datos oficiales del Indec. Ese argumento fue clave para descartar el pedido de aumento superior presentado por la distribuidora.

Cinco audiencias públicas

La audiencia se enmarcó en un proceso de revisión que incluyó cinco instancias de participación pública, donde se analizaron las proyecciones de crecimiento de la demanda eléctrica, con especial atención al impacto de la reactivación económica y de las inversiones mineras en la provincia.

En paralelo, se expusieron planes de inversión para la mejora y modernización del servicio, como el fortalecimiento de la red de distribución, proyectos específicos en Calingasta y la actualización de los regímenes de facturación, incluyendo esquemas de facturación nivelada para comercios y programas piloto de gestión de la demanda.

El esquema en evaluación también prevé la actualización de los regímenes sancionatorios a las empresas distribuidoras, basados en indicadores de desempeño, y la implementación de mecanismos que permitan capturar beneficios derivados de mejoras en eficiencia tecnológica y premiar inversiones que impacten en la calidad del servicio.

Concluido el proceso de audiencias públicas, el EPRE. deberá emitir la resolución definitiva que fijará los parámetros de costos, las normas de aplicación del cuadro tarifario y los mecanismos de control que regirán durante el quinquenio 2026–2031, poniendo fin a un período de 18 meses de tarifas congeladas en San Juan.