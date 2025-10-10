viernes 10 de octubre 2025

Encuentro clave

El EPRE analiza tarifas y calidad del servicio eléctrico en su tercera reunión

Representantes de distintos sectores de la provincia participaron del encuentro, donde se discutieron la calidad del servicio, el régimen de sanciones y los lineamientos del nuevo régimen de suministro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En los últimos días se llevó a cabo la tercera reunión del Consejo de Acompañamiento del EPRE, en el marco de la audiencia pública para la revisión tarifaria 2026-2031. El encuentro reunió a representantes de diversas fuerzas de la provincia, quienes aportaron su visión y experiencia sobre el servicio eléctrico.

Durante la jornada, se analizaron temas clave como la calidad del servicio, el régimen de sanciones a las empresas distribuidoras y los lineamientos del nuevo régimen de suministro, que establece los derechos y obligaciones tanto de las distribuidoras como de los usuarios.

El debate se enriqueció gracias a la pluralidad de voces presentes. Participaron representantes de la Defensoría del Pueblo, Defensa del Consumidor, Centro de Jubilados Paz y Bien de Rawson, Sindicato de Luz y Fuerza, Asociación de Viñateros Independientes, Cámara Olivícola, Cámara de Energías Renovables, Cámara de Bodegueros y el Centro de Ingenieros, entre otros.

Técnicos del EPRE trabajaron junto a los asistentes, logrando consensos significativos en esta tercera jornada del consejo, avanzando hacia una revisión tarifaria que contemple las necesidades de todos los sectores de la provincia.

