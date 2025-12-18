jueves 18 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Producción local

Las pasas de San Juan ya tienen su propia imagen

“Tierra Nuestra" fue el grupo ganador que diseñó el logo que será el sello de origen que identificará a las Pasas de San Juan, informaron desde el Ministerio de Producción.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Eligieron el logo que representará a las las pasas de uva sanjuaninas en el mundo.

Eligieron el logo que representará a las las pasas de uva sanjuaninas en el mundo.

En un acto realizado con la presencia de autoridades provinciales y universitarias, se dio a conocer y premió el diseño ganador del concurso para crear la marca de la Indicación Geográfica (IG) "Pasas de San Juan". Esta herramienta legal busca proteger y potenciar un producto cuya calidad es intrínsecamente ligada al territorio, el clima y el saber hacer local.

Lee además
una cata de pasas en el camino para obtener la identificacion geografica y el logo que certificara su procedencia
Producción

Una cata de pasas en el camino para obtener la Identificación Geográfica y el logo que certificará su procedencia
Los dólares cara chica se pueden seguir cambiando en los bancos.
A revisar debajo del colchón

Dólares "cara chica": el Banco Central explicó qué pasará con estos billetes en los bancos

El salón de actos de la Legislatura Provincial fue el escenario donde se coronó el trabajo de meses. El equipo detrás del seudónimo "Tierra Nuestra" integrado por los alumnos Alma Quiroz, Rocío Sánchez y Gonzalo Andrada, recibió el premio y el reconocimiento oficial por haber creado la identidad visual que llevarán las pasas de uva sanjuaninas amparadas bajo la futura Indicación Geográfica (IG).

image

El seudónimo vencedor, "Tierra Nuestra", representará a nivel nacional e internacional la calidad y el origen único de este producto vitivinícola sanjuanino. El concurso fue fruto de una colaboración entre el Ministerio de Producción a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNSJ.

La ceremonia contó con la conformación de una mesa de autoridades encabezada por el secretario de Agricultura, Miguel Moreno; el secretario de Ciencia; Germán Von Euw; el director de desarrollo Vitivinicola, Juan Carlos Hidalgo; el decano de la FAUD-UNSJ, Marcelo Herrera; y la subjefa del Departamento Diseño, Soledad Richarte. Su presencia destacó la importancia estratégica de este público-académica para agregar valor a la producción primaria a través del diseño y la innovación.

image

El concurso no solo buscaba un logo, sino que puso en valor un proceso formativo. Fue el resultado de un trabajo conjunto entre estudiantes, los docentes del Departamento de Diseño de la FAUD y los técnicos de la Dirección de Desarrollo Vitivinícola provincial. El trabajo en conjunto permitió que la futura marca no solo fuera estéticamente atractiva, sino también conceptualmente sólida, reflejando la esencia del producto y su vinculación geográfica.

Como corolario de este evento recibieron los premios los integrantes del equipo ganador (Una Tablet 14 pulgadas especial para diseñar), y hubo menciones especiales para los seudónimos “Bajo un Sol que Transforma” (María José Amaya y Valentina Correa, “Calidez de Origen” (Rocío Perez) y “Energía Cotidiana” (Federico Solís). Por su parte el decano de la FAUD recibió una notebook de manos de las autorida

Temas
Seguí leyendo

Alivio para San Juan: Diputados rechazó la eliminación de la "Zona Fría" y el beneficio, por ahora, se mantiene

La ANSES dejará de retener el 20% de la AUH: ya no será obligatorio presentar la libreta sanitaria

Dólares "cara chica": Cambio clave para los que quieran comerciarlos

Con los acuíferos sanjuaninos en rojo, una nueva alerta de expertos invita a revisar cómo se gestiona el agua

"Me gusta lo que está pasando": esto dijo un multimillonario con inversiones en San Juan

El riesgo país cae a 555 puntos: la cifra más baja en siete años

En San Juan, mirá todos los ganadores del Premio Provincial a la Calidad 2025

Reforma impositiva de Milei y su impacto en San Juan: qué cambia y qué opinan economistas y empresarios

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la anses dejara de retener el 20% de la auh: ya no sera obligatorio presentar la libreta sanitaria
Importante

La ANSES dejará de retener el 20% de la AUH: ya no será obligatorio presentar la libreta sanitaria

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El ahora detenido durante la audiencia de este martes.
Delitos sexuales

Una joven sanjuanina denunció que un conocido la violó mientras dormía tras una borrachera

El Centro Cívico. 
Atención

Confirmado: asueto para los estatales de San Juan para las Fiestas

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?
Investigación

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?

El auto quedó destruido como consecuencia de las llamas. Fotos gentileza de Antonio Canales.
Caos en Rawson

Un remis se prendió fuego y causó revuelo en una zona comercial de Villa Krause

Unión, no hay otro: súper campeones del fútbol sanjuanino
Torneo clausura

Unión, no hay otro: súper campeones del fútbol sanjuanino

Te Puede Interesar

Un año, dos camisetas y la misma gloria: Juan Colarte y la hazaña de ser campeón con ellas y ellos video
"Es algo soñado"

Un año, dos camisetas y la misma gloria: Juan Colarte y la hazaña de ser campeón con ellas y ellos

Por Carla Acosta
Luz verde al Presupuesto 2026 de San Juan en la Legislatura: el orreguismo contó con 22 votos a favor
Aprobado

Luz verde al Presupuesto 2026 de San Juan en la Legislatura: el orreguismo contó con 22 votos a favor

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino
Judiciales

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino

Atención viajeros: el Paso Cristo Redentor reduce su horario por las fiestas, ¿qué pasa con Agua Negra?
Info importante

Atención viajeros: el Paso Cristo Redentor reduce su horario por las fiestas, ¿qué pasa con Agua Negra?

Apuñaló a su hermano en el corazón y fue condenado a 8 años de cárcel
Crimen en Rawson

Apuñaló a su hermano en el corazón y fue condenado a 8 años de cárcel