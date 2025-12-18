Las pasas de San Juan ya tienen su propia imagen

En un acto realizado con la presencia de autoridades provinciales y universitarias, se dio a conocer y premió el diseño ganador del concurso para crear la marca de la Indicación Geográfica (IG) " Pasas de San Juan". Esta herramienta legal busca proteger y potenciar un producto cuya calidad es intrínsecamente ligada al territorio, el clima y el saber hacer local.

El salón de actos de la Legislatura Provincial fue el escenario donde se coronó el trabajo de meses. El equipo detrás del seudónimo "Tierra Nuestra" integrado por los alumnos Alma Quiroz, Rocío Sánchez y Gonzalo Andrada, recibió el premio y el reconocimiento oficial por haber creado la identidad visual que llevarán las pasas de uva sanjuaninas amparadas bajo la futura Indicación Geográfica (IG).

image

El seudónimo vencedor, "Tierra Nuestra", representará a nivel nacional e internacional la calidad y el origen único de este producto vitivinícola sanjuanino. El concurso fue fruto de una colaboración entre el Ministerio de Producción a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNSJ.

La ceremonia contó con la conformación de una mesa de autoridades encabezada por el secretario de Agricultura, Miguel Moreno; el secretario de Ciencia; Germán Von Euw; el director de desarrollo Vitivinicola, Juan Carlos Hidalgo; el decano de la FAUD-UNSJ, Marcelo Herrera; y la subjefa del Departamento Diseño, Soledad Richarte. Su presencia destacó la importancia estratégica de este público-académica para agregar valor a la producción primaria a través del diseño y la innovación.

image

El concurso no solo buscaba un logo, sino que puso en valor un proceso formativo. Fue el resultado de un trabajo conjunto entre estudiantes, los docentes del Departamento de Diseño de la FAUD y los técnicos de la Dirección de Desarrollo Vitivinícola provincial. El trabajo en conjunto permitió que la futura marca no solo fuera estéticamente atractiva, sino también conceptualmente sólida, reflejando la esencia del producto y su vinculación geográfica.

Como corolario de este evento recibieron los premios los integrantes del equipo ganador (Una Tablet 14 pulgadas especial para diseñar), y hubo menciones especiales para los seudónimos “Bajo un Sol que Transforma” (María José Amaya y Valentina Correa, “Calidez de Origen” (Rocío Perez) y “Energía Cotidiana” (Federico Solís). Por su parte el decano de la FAUD recibió una notebook de manos de las autorida