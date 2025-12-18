Apuñaló a su hermano en el corazón y fue condenado a 8 años de cárcel

En el marco de un juicio abreviado, Víctor Emanuel Cáceres (37) fue condenado este jueves a 8 años de prisión efectiva por haber apuñalado a su hermano Juan Marcelo Cáceres en el corazón. El hecho ocurrió a principios de diciembre de 2024, durante una violenta pelea familiar en el departamento de Rawson , dentro del barrio Salvador María del Carril.

Según expuso el fiscal Nicolás Schiattino , el condenado atacó a su hermano con un cuchillo y le asestó una puñalada directa en el pecho. La herida afectó el ventrículo derecho del corazón y dejó a la víctima en estado crítico. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde fue intervenido quirúrgicamente. Si bien tuvo una evolución favorable en un primer momento, posteriormente falleció.

Tras el ataque, el agresor escapó de la vivienda, mientras el herido se desplomó en la vía pública. Luego de una breve persecución, Cáceres fue detenido en la Comisaría 34ª y quedó inicialmente imputado por el delito de tentativa de homicidio.

Este jueves, y luego de varios intentos frustrados, la causa tuvo su capítulo final. El imputado, representado por los defensores Gómez Camozzi y Conte Grand, reconoció su responsabilidad y acordó con la Fiscalía la realización de un juicio abreviado. Esto derivó en la condena del juez Juan Gabriel Meglioli a 8 años de cárcel, pena que comenzará a cumplir de manera efectiva.

Cabe destacar que Víctor Cáceres posee un amplio prontuario, con alrededor de 20 procesos previos, aunque sin condenas firmes hasta el momento. La violenta pelea fue presenciada por varios testigos, ya que en la vivienda convivían unas 14 personas, y los conflictos entre ambos hermanos se arrastraban desde hacía años.