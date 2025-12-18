jueves 18 de diciembre 2025

Crimen en Rawson

Apuñaló a su hermano en el corazón y fue condenado a 8 años de cárcel

Tras reconocer su responsabilidad en un juicio abreviado, Víctor Emanuel Cáceres recibió una pena luego de varios acuerdos fracasados. El ataque ocurrió en diciembre de 2024 y la víctima falleció luego de ser intervenida quirúrgicamente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el marco de un juicio abreviado, Víctor Emanuel Cáceres (37) fue condenado este jueves a 8 años de prisión efectiva por haber apuñalado a su hermano Juan Marcelo Cáceres en el corazón. El hecho ocurrió a principios de diciembre de 2024, durante una violenta pelea familiar en el departamento de Rawson, dentro del barrio Salvador María del Carril.

image
juez Juan Gabriel Meglioli

juez Juan Gabriel Meglioli

Según expuso el fiscal Nicolás Schiattino, el condenado atacó a su hermano con un cuchillo y le asestó una puñalada directa en el pecho. La herida afectó el ventrículo derecho del corazón y dejó a la víctima en estado crítico. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde fue intervenido quirúrgicamente. Si bien tuvo una evolución favorable en un primer momento, posteriormente falleció.

image
Fiscal Nicolás Schiattino

Fiscal Nicolás Schiattino

Tras el ataque, el agresor escapó de la vivienda, mientras el herido se desplomó en la vía pública. Luego de una breve persecución, Cáceres fue detenido en la Comisaría 34ª y quedó inicialmente imputado por el delito de tentativa de homicidio.

Este jueves, y luego de varios intentos frustrados, la causa tuvo su capítulo final. El imputado, representado por los defensores Gómez Camozzi y Conte Grand, reconoció su responsabilidad y acordó con la Fiscalía la realización de un juicio abreviado. Esto derivó en la condena del juez Juan Gabriel Meglioli a 8 años de cárcel, pena que comenzará a cumplir de manera efectiva.

image
Gómez Camozzi y Conte Grand, abogados defensores de Víctor Emanuel Cáceres.

Gómez Camozzi y Conte Grand, abogados defensores de Víctor Emanuel Cáceres.

Cabe destacar que Víctor Cáceres posee un amplio prontuario, con alrededor de 20 procesos previos, aunque sin condenas firmes hasta el momento. La violenta pelea fue presenciada por varios testigos, ya que en la vivienda convivían unas 14 personas, y los conflictos entre ambos hermanos se arrastraban desde hacía años.

