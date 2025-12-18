Sujeto acusado de intentar asesinar a su expareja en Chimbas: lo declararon culpable por un delito menor

Tras dos semanas de intenso debate, Luis Sebastián Piñones fue declarado culpable del delito de lesiones graves agravadas por el vínculo y por ser en un contexto de violencia de género y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, Cabe destacar que el fallo no fue unánime, sino dividido. Esto quiere decir que uno de los tres jueces opinó diferente.

Este miércoles Violencia extrema y disparos por la espalda: piden 22 años de prisión para el sujeto que intentó matar a su pareja

Él siempre negó el hecho tal como lo planteó la fiscalía de UFI CAVIG y en sus últimas palabras dijo: “Las cosas no son como se dicen”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2001628139102130582&partner=&hide_thread=false Últimas palabras de Luis Piñones, el sujeto que llegó a juicio por tentativa de femicidio en perjuicio de su expareja. Hecho ocurrido en Chimbas, San Juan pic.twitter.com/B6Jx0w8O9k — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 18, 2025

El tribunal colegiado compuesto por Mariano Carrera (presidente) y los vocales Gloria Verónica Chicón y Sergio López Martí, lo declaró culpable y pasó a un cuarto intermedio hasta las 10:00 (de este jueves) para la audiencia de determinación de pena. Cabe destacar que con esta calificación, la fiscalía no podrá pedir los 22 años como lo hizo en los alegatos, pero sí alrededor de 15 años. Pero también podría recibir la mínima, que en este caso es de 4 años; expresaron fuentes judiciales.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 08.44.02

El fiscal en sus alegatos expresó que todo comenzó con una discusión de pareja, que la situación comenzó a ponerse más tensa y Piñones comenzó a golpear a la mujer. Luego el acusado se apoderó de un arma de fuego y comenzó una secuencia de extrema gravedad: primero gatilló a través de una ventana, luego ingresó por la fuerza a la vivienda, amenazó a familiares presentes y finalmente efectuó un disparo por la espalda que impactó en el cuerpo la mujer.

Para la defensa de Piñones, la defensora oficial Sandra Leveque, expresó que su cliente nunca tuvo intenciones de asesinar a su pareja y que, si se lo considerara culpable, que sea por el delito de lesiones. Además, manifestó que esta mujer ejercía violencia contra él y que el arma que se usó en el hecho era de ella.