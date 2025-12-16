martes 16 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Juicio abreviado

Condenan a un sanjuanino que compartía videos de explotación sexual infantil

El pervertido reconoció la comisión del delito y su defensa acordó el castigo con la fiscalía, por lo que el cumplimiento de la pena será en libertad. Cómo quedó al descubierto por una red internacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
10

Un hombre domiciliado en el Chimbas fue condenado en San Juan por tenencia y distribución de material de abuso y explotación sexual infantil, tras ser identificado a partir de reportes de una red internacional de protección de menores.

Lee además
detuvieron a cinco hombres en medio de una venganza por un robo en santa lucia
Golpiza

Detuvieron a cinco hombres en medio de una venganza por un robo en Santa Lucía
este es alex gabriel, el motociclista que perdio la vida en un choque frontal en chimbas
Fallecido

Este es Alex Gabriel, el motociclista que perdió la vida en un choque frontal en Chimbas

La sentencia se dictó en el marco de un juicio abreviado, durante la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria contra el sujeto identificado con el apellido Vargas, acusado de tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil. El debate fue presidido por el juez Alberto Caballero y contó con la actuación del fiscal Pablo Martín y el ayudante fiscal Federico Pereyra. La defensa estuvo a cargo del defensor oficial Marcelo Salinas, quien acordó el castigo con el Ministerio Público.

Según se expuso en la audiencia, la investigación se inició a partir de la remisión de cuatro reportes del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), recibidos por la fiscalía el 19 de septiembre de 2025. Los informes fueron generados luego de que Google detectara, entre el 9 y el 10 de agosto de 2025, la carga de material de abuso sexual infantil en una cuenta de Google Drive vinculada al imputado.

En total, se comprobó la subida de 51 archivos multimedia, todos realizados desde una misma dirección IP, que fue geolocalizada en el domicilio de Vargas, en el departamento Chimbas. Este mecanismo de detección forma parte de los sistemas de monitoreo que articulan plataformas digitales con organismos internacionales dedicados a combatir la explotación sexual de menores.

Como resultado del acuerdo de juicio abreviado, el imputado fue condenado a cinco meses de prisión de cumplimiento condicional, con reglas de conducta, y se ordenó la sanitización y posterior devolución del dispositivo secuestrado en el marco de la causa.

Temas
Seguí leyendo

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Robaron una caja fuerte con $6.500.000 de una casa de Chimbas

Chimbas sopló 112 velitas con una fiesta gigante que reunió a más de 10 mil personas

Entraron a robar a una casa de Chimbas, terminaron detenidos y dos de ellos irán al Penal

Cinco hombres quedaron arrestados tras un violento robo en una panadería de Chimbas

Encuentran a una anciana sin vida en Chimbas

Otra vez falsos policías simularon un procedimiento y asaltaron a una familia en Chimbas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
gran presencia policial en un conocido hotel en capital: que paso
Medida judicial

Gran presencia policial en un conocido hotel en Capital: qué pasó

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido
Lamentable

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Gran presencia policial en un conocido hotel en Capital: qué pasó
Medida judicial

Gran presencia policial en un conocido hotel en Capital: qué pasó

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista
Exclusivo

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas
Tremendo

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas

A pesar de la estafa, con la ayuda de sus familiares, los proveedores y el intendente, los alumnos pudieron tener su fiesta.
De no creer

Escándalo: una madre gastó en el casino los $17 millones recaudados para la fiesta de egresados

Te Puede Interesar

Condenan a un sanjuanino que compartía videos de explotación sexual infantil
Juicio abreviado

Condenan a un sanjuanino que compartía videos de explotación sexual infantil

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gobierno de San Juan y gremios docentes alcanzaron un acuerdo en la paritaria
Centro Cívico

Gobierno de San Juan y gremios docentes alcanzaron un acuerdo en la paritaria

El ahora condenado era custodiado por un policía.
Violencia de género

Seis años de cárcel para el joven albañil de 9 de Julio que violó a quien era su pareja

Le apareció competencia a Pepe Villa en Upcn: No puede ser una empresa familiar
¿Rumbo al 2026?

Le apareció competencia a Pepe Villa en Upcn: "No puede ser una empresa familiar"

Se conocieron más detalles del presunto secuestro en Santa Lucía
Causa

Se conocieron más detalles del presunto secuestro en Santa Lucía