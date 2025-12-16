Condenan a un sanjuanino que compartía videos de explotación sexual infantil

Un hombre domiciliado en el Chimbas fue condenado en San Juan por tenencia y distribución de material de abuso y explotación sexual infantil, tras ser identificado a partir de reportes de una red internacional de protección de menores.

La sentencia se dictó en el marco de un juicio abreviado , durante la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria contra el sujeto identificado con el apellido Vargas, acusado de tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil . El debate fue presidido por el juez Alberto Caballero y contó con la actuación del fiscal Pablo Martín y el ayudante fiscal Federico Pereyra . La defensa estuvo a cargo del defensor oficial Marcelo Salinas , quien acordó el castigo con el Ministerio Público.

Según se expuso en la audiencia, la investigación se inició a partir de la remisión de cuatro reportes del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), recibidos por la fiscalía el 19 de septiembre de 2025. Los informes fueron generados luego de que Google detectara, entre el 9 y el 10 de agosto de 2025, la carga de material de abuso sexual infantil en una cuenta de Google Drive vinculada al imputado.

En total, se comprobó la subida de 51 archivos multimedia, todos realizados desde una misma dirección IP, que fue geolocalizada en el domicilio de Vargas, en el departamento Chimbas. Este mecanismo de detección forma parte de los sistemas de monitoreo que articulan plataformas digitales con organismos internacionales dedicados a combatir la explotación sexual de menores.

Como resultado del acuerdo de juicio abreviado, el imputado fue condenado a cinco meses de prisión de cumplimiento condicional, con reglas de conducta, y se ordenó la sanitización y posterior devolución del dispositivo secuestrado en el marco de la causa.