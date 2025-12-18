Pidieron un auto de DiDi y asaltaron al chofer cuando llegó a buscar el pasaje en Chimbas

Un chofer de Didi fue a recoger pasaje a la zona Este de Chimbasy cayó en la emboscada de cuatro asaltantes. Uno de los desconocidos lo encañonó con revólver y lo despojaron de los 50 pesos que tenía, dos celulares y encima realizaron una transferencia de dinero desde uno de sus aparatos.

El asalto ocurrió minutos después de las 18 de este martes 17 de diciembre, cuando el chofer Luciano Farías recibió una solicitud de viaje a través de la aplicación Didi con destino a la intersección de calles Santa Cruz y Greco, en Chimbas, precisó una fuente policial. Al arribar al lugar, fue rodeado por cuatro sujetos, uno de los cuales lo amenazó con un arma de fuego que le apoyó en la cabeza.

Los asaltantes le sustrajeron dos teléfonos celulares Motorola, una billetera negra con documentación, un bolso, tarjetas de crédito y débito y 50 pesos en efectivo, informaron a TIEMPO DE SAN JUAN. Además, según relató la víctima, los delincuentes lo obligaron a desbloquear uno de los aparatos y desde allí realizaron una transferencia bancaria por 66.000 pesos a una cuenta desconocida. El conductor no sufrió agresiones físicas, aclararon las fuentes.

Si bien el episodio se produjo en Chimbas, por una cuestión de jurisdicción policial intervino la Subcomisaría Santa Lucía Este, donde se radicó la denuncia. La causa quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, que investiga el hecho como robo agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda, mientras se buscan datos para identificar a los autores del asalto.

El martes último habían asaltado a un chofer de Uber que levantó cuatro pasajeros en cercanías del cementerio de la Capital y fue asaltado cuando llegaron a la ruta 40 y calle Oro, en Chimbas.