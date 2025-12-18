jueves 18 de diciembre 2025

Rivadavia

Sorpresa en La Bebida por la aparición de un lagarto en una casa

Una familia rivadaviense advirtió la presencia del animal en el fondo de su casa y dio aviso inmediato a las autoridades. El ejemplar no pertenecía a los moradores y habría ingresado de forma repentina al patio trasero, lo que motivó la intervención preventiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un inusual episodio generó sorpresa este miércoles por la tarde en el barrio Ingeniero Céspedes, en la localidad de La Bebida -Rivadavia-, tras la aparición de un lagarto en el interior de una casa particular.

De acuerdo a la información policial, una familia que reside en la zona advirtió la presencia del animal en el fondo de su casa y dio aviso inmediato a las autoridades. El ejemplar no pertenecía a los moradores y habría ingresado de forma repentina al patio trasero, lo que motivó la intervención preventiva.

Personal de la Policía Ecológica se hizo presente en el lugar y logró capturar al animal sin que se registraran incidentes ni personas lesionadas. Posteriormente, se determinó que se trataba de un lagarto colorado.

El reptil fue trasladado a la veterinaria “El Arca”, donde quedó bajo la evaluación del veterinario Aldo Olivares, quien trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Ambiente para definir su estado de salud y el destino correspondiente.

En el operativo intervinieron la sargento María Castro y el sargento Marcelo Jofré, quienes garantizaron la seguridad de los vecinos y del animal durante todo el procedimiento.

Temas
