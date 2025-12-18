Sorpresa en La Bebida por la aparición de un lagarto en una casa

Un inusual episodio generó sorpresa este miércoles por la tarde en el barrio Ingeniero Céspedes , en la localidad de La Bebida - Rivadavia -, tras la aparición de un lagarto en el interior de una casa particular.

De acuerdo a la información policial, una familia que reside en la zona advirtió la presencia del animal en el fondo de su casa y dio aviso inmediato a las autoridades. El ejemplar no pertenecía a los moradores y habría ingresado de forma repentina al patio trasero, lo que motivó la intervención preventiva.

Personal de la Policía Ecológica se hizo presente en el lugar y logró capturar al animal sin que se registraran incidentes ni personas lesionadas. Posteriormente, se determinó que se trataba de un lagarto colorado.

El reptil fue trasladado a la veterinaria “El Arca”, donde quedó bajo la evaluación del veterinario Aldo Olivares, quien trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Ambiente para definir su estado de salud y el destino correspondiente.

En el operativo intervinieron la sargento María Castro y el sargento Marcelo Jofré, quienes garantizaron la seguridad de los vecinos y del animal durante todo el procedimiento.