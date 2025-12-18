Confirmado: asueto para los estatales de San Juan para las Fiestas

El Gobierno de San Juan decretó asueto administrativo para el 24 y 31 de diciembre del 2025. Esta medida se da en consonancia al decreto emitido por Nación para sus empleados estatales.

De este modo, en vísperas de las festividades por Navidad y Año Nuevo, los organismos estatales provinciales no prestarán atención al público, excepto en guardias mínimas en los servicios permanentes.

Si bien primero se evaluó conceder este beneficio para los estatales el día viernes siguiente a cada fiesta, se optó por seguir el esquema nacional que ya confirmó esta semana la medida.

Además del asueto para los estatales provinciales, la gestión de Marcelo Orrego concedió el pago de un bono por fin de año, de $120.000 que será abonado en enero, a personal de planta y contratados.