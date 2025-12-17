miércoles 17 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Salud pública

Importaciones: El gobierno dejará de controlar la salubridad de productos médicos, de higiene, e industriales, que vengan aprobados de sus países de origen

La decisión fue oficializada con un decreto que lleva la autoría y firma de Federico Sturzenegger.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno, a través del SENASA y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), dejará de realizar control de calidad sobre una serie de artículos importados que ya cuentan con certificado de seguridad en su país de origen de organismos internacionales reconocidos. Cuáles son y qué implica.

Lee además
el gobierno nacional simplifico los tramites para la importacion de bienes mineros
Beneficio

El Gobierno nacional simplificó los trámites para la importación de bienes mineros
juguetes: el gobierno bajo el arancel para la importacion
Made in

Juguetes: El gobierno bajó el arancel para la importación

La modificación reglamentaria se oficializó este miércoles a través de la firma del decreto 892, publicado en el Boletín Oficial, mediante la cual se reconoce esas certificaciones y evita duplicar controles.

“A partir de ahora productos médicos I y II (por ejemplo, una silla de ruedas), cualquier producto domisanitario (productos de limpieza, desinfección y miles más), y los productos industriales con reglamentos técnicos, etc, que ya tengan autorización para la venta en Australia, EFTA, EEUU, Unión Europea, Israel, Japón y Reino Unido, podrán ingresar sin necesidad de realizar certificaciones locales“, explicó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en un posteo de X.

El funcionario nacional argumentó la modificación. "Si un producto ya está autorizado en países con altos estándares sanitarios y técnicos, ¿por qué obligarlo a repetir todos los trámites acá? El decreto reconoce esas certificaciones y evita duplicar controles", afirmó.

En el texto, el decreto manifiesta la necesidad de "agilizar la actividad comercial" mediante la inmediata eliminación de "barreras y restricciones estatales" y "promoviendo al mismo tiempo una desburocratización del Estado Nacional".

"Menos trabas es más competencia, es mejores precios para los consumidores. Y esto aplica a TODOS los productos que requieren una certificación técnica o de seguridad. Por eso la relevancia de este decreto", agregó Sturzenegger.

Flexibilidad para importar: a qué productos abarca

Mediante el decreto 892, el Gobierno simplificó los mecanismos de acreditación técnica para la importación y comercialización de un grupo de productos que se encuentran bajo la órbita de la ANMAT y el SENASA.

La normativa habilita el uso de certificados emitidos por autoridades oficiales, entidades certificadoras reconocidas o informes de ensayo de laboratorios acreditados, siempre que acrediten el cumplimiento de las normas técnicas y de calidad exigidas en el país.

En el caso de los productos fiscalizados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), se flexibilizó las normativas de:

  • Productos médicos de bajo riesgo (clases I y II)
  • Cosméticos
  • Productos de higiene personal y oral
  • Perfumes
  • Productos domisanitarios (como detergentes, desinfectantes y plaguicidas)
  • Dispositivos de diagnóstico in vitro que no requieran cadena de frío
  • Además dispuso que los fitosanitarios y productos veterinarios podrán ingresar a la Argentina si cuentan con certificaciones de su país de origen, sin necesidad de ser controlados por el Senasa
  • Aunque el Gobierno aclara que los importadores deberán presentar una declaración jurada que garantice que no representan riesgos para la salud humana ni animal.

Las mercaderías excluidas de los cambios en importaciones

  • El decreto 892 excluye de estos cambios a las armas, explosivos y sustancias químicas, mercaderías usadas o reacondicionadas, productos que su comercialización esté prohibida en el país y alimentos regulados por el Código Alimentario Argentino, así como medicamentos, fertilizantes y bienes alcanzados por regímenes especiales.
  • También quedan afuera los productos sin procesamiento industrial, como semillas, frutas, ganado y carnes definidos en los acuerdos sanitarios de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Temas
Seguí leyendo

Stuzenegger comparó a Viñateros con el "Chiqui" Tapia y levantó chispazos en San Juan y Mendoza

Alerta científica: El gobierno profundizaría el ajuste y avanzaría contra el CONICET

Sturzenegger confirmó que la reforma laboral afectará a todos los empleos, no sólo a los nuevos

Tensión en el Senado: Primer chispazo entre Patricia Bullrich y José Mayans

Silencio de Villa ante la aparición de competencia en UPCN: ¿se diluye la chance de una sucesión familiar?

Ropa usada: Restringirán la importación por el riesgo sanitario

Controladores aéreos: El primer día de paro dejó cancelaciones y demoras de vuelos en todo el país

Por una negativa de la querella, los fundamentos del fallo por Raúl Tellechea se leerán en un contexto inusual

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el gobierno intimo a la liga profesional y a la afa a mostrar balances y ejercicios financieros
Conflicto

El gobierno intimó a la Liga Profesional y a la AFA a mostrar balances y ejercicios financieros

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Atraco

Subieron como pasajeros y asaltaron a un chofer de Uber al que le quitaron $1.300.000 en Chimbas

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas
Investigación

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas

Imagen ilustrativa
Extorsión

Una chica trans sanjuanina cayó presa por chantejear a un joven con el que intercambió mensajes y fotos

Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan
Fin de una etapa

Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan

Comenzó la entrega de los módulos navideños en San Juan.
Atención

Comenzó la entrega de módulos navideños en San Juan, los detalles a tener en cuenta

Te Puede Interesar

El ahora detenido durante la audiencia de este martes.
Delitos sexuales

Una joven sanjuanina denunció que un conocido la violó mientras dormía tras una borrachera

Por Walter Vilca
Silencio de Villa ante la aparición de competencia en UPCN: ¿se diluye la chance de una sucesión familiar?
Panorama

Silencio de Villa ante la aparición de competencia en UPCN: ¿se diluye la chance de una sucesión familiar?

Agua y sombra: cómo resisten el calor los vendedores ambulantes bajo el sol sanjuanino
Historias

Agua y sombra: cómo resisten el calor los vendedores ambulantes bajo el sol sanjuanino

Stuzenegger comparó a Viñateros con el Chiqui Tapia y levantó chispazos en San Juan y Mendoza
Polémicas declaraciones

Stuzenegger comparó a Viñateros con el "Chiqui" Tapia y levantó chispazos en San Juan y Mendoza

Por una negativa de la querella, los fundamentos del fallo por Raúl Tellechea se leerán en un contexto inusual
Justicia Federal

Por una negativa de la querella, los fundamentos del fallo por Raúl Tellechea se leerán en un contexto inusual