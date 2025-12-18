jueves 18 de diciembre 2025

Qué dijo Javier Milei sobre el soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos

Por primera vez el presidente Javier Milei se refirió al soldado de 21 años que apareció muerto en la guardia de la Quinta de Olivos, uno de los 3 militares que se murieron en la última semana. Todos los decesos son investigados como suicidio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El soldado Rodrigo Gómez se suicidó en la guardia de la Quinta de Olivos

El soldado Rodrigo Gómez se suicidó en la guardia de la Quinta de Olivos

El presidente Javier Milei rindió homenaje este jueves a tres integrantes de las fuerzas federales que fallecieron esta semana, entre ellos el soldado Rodrigo Gómez, encontrado sin vida en la Quinta Presidencial de Olivos. Durante el acto de entrega de sables y medallas 2025 en el Colegio Militar, el mandatario conmemoró a "los dos integrantes del Ejército y al integrante de Gendarmería" que lamentablemente perdieron la vida.

Milei destacó que cada uno de los soldados "desde su lugar sirvieron a la Nación y a todos los argentinos, y por eso merecen nuestra eterna gratitud". El presidente también extendió el apoyo, asegurando que su equipo está "a disposición de lo que necesiten las familias".

El caso en Olivos: Soldado Rodrigo Gómez

El fallecimiento del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, fue uno de los hechos que motivó las declaraciones presidenciales. Gómez fue hallado sin vida el martes en uno de los puestos internos de la Quinta Presidencial de Olivos, donde cumplía funciones de seguridad.

Gómez era soldado del Ejército Argentino, oriundo de Misiones, y estaba asignado al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, unidad encargada de la seguridad presidencial.

El efectivo se encontraba apostado en el perímetro de la Quinta Presidencial y habría muerto tras efectuarse un disparo en la cabeza con un arma larga, específicamente un FAL, que fue hallada junto a su cadáver. La hipótesis de un posible suicidio se vio reforzada por una carta encontrada cerca del cuerpo del soldado. Además, una consulta a su perfil crediticio reveló que mantenía deudas con bancos y entidades financieras. Tras el hallazgo, intervinieron la DUOF San Isidro de la PFA y autoridades del área de Seguridad Presidencial.

Los otros dos fallecimientos en las Fuerzas

El presidente también se refirió a otros dos casos de fallecimiento en las fuerzas federales que ocurrieron durante la semana:

  • Suboficial Principal Juan Pereira (Ejército Argentino)

El suboficial principal Juan Pereira fue encontrado sin vida este miércoles en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en Corrientes. El suboficial tenía cerca de 50 años y contaba con más de 28 años de servicio.

Aunque el hecho se investiga bajo la carátula de “averiguación cáusales de muerte”, las primeras hipótesis apuntaron a un suicidio por ahorcamiento. En la investigación interviene Gendarmería Nacional y el Juzgado Federal de Curuzú Cuatiá.

De manera paralela a la causa judicial, el Ejército Argentino inició las actuaciones administrativas internas correspondientes. La institución expresó su pesar por la pérdida y ofreció su acompañamiento a familiares y camaradas. El ministro de Defensa, Carlos Presti, se refirió al caso, señalando que asumió para hacerse cargo de "estas tristes situaciones".

  • Gendarme Diego Matías Kalilec (Gendarmería Nacional)

El tercer caso ocurrió el martes en Santiago del Estero, donde el gendarme Diego Matías Kalilec, de 21 años, fue hallado ahorcado con una sábana. Los peritos de Criminalística confirmaron que el joven ató la sábana a un caño de gas para quitarse la vida, siendo la causa de muerte determinada como asfixia por ahorcamiento.

Este caso se investiga con signos de violencia doméstica. Fuentes cercanas a la investigación indicaron que Kalilec habría tomado la drástica decisión después de golpear "brutalmente" a su pareja, también gendarme, quien se había retirado de la convivencia a raíz de las agresiones. La joven relató a los investigadores que, si bien nunca presentó una denuncia formal por violencia de género, se había marchado a la casa de una amiga tras la pelea.

En la habitación se encontró una carta que Kalilec dejó escrita a su novia antes de suicidarse, cuyo contenido fue secuestrado para la causa. Se informó que, debido a que se encontraba de licencia, el gendarme no tenía su arma reglamentaria en su poder, ya que esta había quedado en la dependencia donde prestaba servicio, conforme al protocolo de la fuerza.

Por Redacción Tiempo de San Juan

