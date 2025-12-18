jueves 18 de diciembre 2025

Novela sin fin

Volvió a sesionar el Concejo de Caucete tras el escándalo de las suspensiones, pero la paz no duró demasiado

Este jueves volvieron al recinto los siete concejales que forman parte del cuerpo deliberativo, aunque la sesión se levantó luego de algunos entredichos entre la oposición y el oficialismo. Los detalles.

Redacción Tiempo de San Juan
image (4)

Después de dos sesiones donde solo se presentaban los tres concejales afines a Romina Rosas y tras la resolución de la justicia que ordenó la reincorporación inmediata de los ediles suspendidos de Cambia San Juan, este jueves volvió a sesionar el Concejo Deliberante de Caucete en su plenitud. El objetivo de esta sesión era proclamar a las nuevas autoridades del cuerpo, pero no se logró y finalmente pasaron a un cuarto intermedio.

Según consta en una nota presentada por los concejales opositores a la intendenta municipal, el mandato del presidente José Luis Giménez ya estaba vencido, por lo que se propuso que tome la presidencia la concejala de mayor edad, que es Marina Poblete (artículo 97 del reglamento interno). Sin embargo, la edil de raíces bloquistas se negó y se retiró junto a Giménez, y a Luis Roca, la otra edil fiel a la intendenta.

Frente a la ausencia de la concejal de mayor edad y en estricto cumplimiento del Reglamento Interno, la línea sucesoria recayó en el concejal Pedro Gómez, quien dio inicio a la sesión ordinaria con el objetivo de garantizar el funcionamiento institucional del Concejo Deliberante. La sesión se inició con la presencia de cuatro concejales: Pedro Gómez, Franco Buffagni, Ramiro Fernández y Emanuel Castro (los últimos dos, los concejales suspendidos luego del escándalo), número que permitió alcanzar el quórum legal.

Posteriormente, se procedió a la lectura íntegra del artículo 97 del Reglamento Interno por parte de la Secretaría Administrativa y, a continuación, se mocionó la designación de un Presidente Especial ad hoc para conducir transitoriamente la sesión y avanzar exclusivamente con la elección de autoridades del cuerpo. La propuesta recayó en el concejal Fernández, moción que fue aprobada por unanimidad de los presentes.

Finalmente, el concejal Buffagni solicitó un cuarto intermedio, argumentando la conveniencia de que el Concejo Deliberante se encuentre integrado en su totalidad para tratar los puntos de mayor relevancia institucional, como el Presupuesto y la Ordenanza Tributaria Anual (OTA). La sesión continuará el lunes.

Una novela sin fin

Cabe recordar que Fernández y Castro fueron suspendidos el pasado 27 de noviembre por una causa judicial por supuesta extorsión a una trabajadora del Concejo. Un par de semanas después, la Justicia resolvió que debían reincorporarse al Concejo. La sesión de este jueves fue la primera desde ese escándalo.

