Leve descenso del desempleo, impulsado por propuesta de trabajo "informales"

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que la tasa de desocupación descendió al 6,6% en el tercer trimestre del año. Esta cifra representa una caída de 0,3 puntos porcentuales respecto al 6,9% registrado en el mismo período de 2024. Además, la tasa de empleo aumentó, ubicándose en el 45,4% de la población ocupada. La baja de la desocupación se produjo específicamente debido a un aumento en el número de personas ocupadas.

Dato oficial Según el Indec, la inflación de noviembre fue del 2,5% en el país

Sin embargo, este dato sobre el desempleo convive con un deterioro en la calidad del trabajo . Economistas y expertos coinciden en que la caída de la desocupación se explica fundamentalmente por el aumento de la informalidad . El crecimiento del empleo se dio casi exclusivamente en el segmento de trabajadores informales.

image

La tasa de informalidad laboral trepó al 43,3% de la población ocupada, registrando un aumento de 0,7 puntos porcentuales respecto a la medición anterior (42,6%). Esta situación es consistente con la destrucción de empleo registrado en las empresas.

image

Características de la precarización laboral

El informe detalla que la informalidad y el cuentapropismo ganan protagonismo, mientras que el empleo asalariado formal retrocede. En comparación con el trimestre anterior, la participación de los cuentapropistas subió del 23,3% al 24,5% del total de ocupados.

Aunque el 71,9% de las personas ocupadas son asalariadas, el 36,7% de ese grupo no cuenta con descuento jubilatorio, lo que constituye empleo informal. De hecho, solo el 13,9% de los asalariados informales realiza aportes propios (monotributistas). Otros indicadores de precariedad incluyen que el 8,2% de los ocupados trabajó desde su vivienda y el 4,1% de los asalariados utilizó sus propias maquinarias o equipos.

image

Esta tendencia es interpretada como una señal de que el mercado laboral no está generando puestos en empresas, forzando a los trabajadores a generar sus propios ingresos, a menudo en condiciones de subsistencia.

El análisis de los expertos

Los analistas señalan que esta dinámica laboral responde más a la caída del nivel de actividad económica que a cambios regulatorios. Para la creación de empleo registrado y la mejora de su calidad, se requiere fundamentalmente un crecimiento económico sostenido.

Como reflejo de esta presión persistente, el 28,7% de la población económicamente activa se encuentra bajo presión sobre el mercado laboral, una cifra que incluye a desocupados, subocupados, y ocupados que demandan trabajar más.