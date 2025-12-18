jueves 18 de diciembre 2025

Delito cibernético

Hackearon el WhatsApp de Munisaga y usaron su número para intentar estafar con dólares

Desde el municipio de Rawson alertaron sobre mensajes fraudulentos enviados desde el teléfono del jefe comunal, en los que se pedían transferencias y se mencionaban supuestas operaciones con dólares blue.

Por Redacción Tiempo de San Juan
rawson carlos munisaga.jpg

Una nueva maniobra de estafa digital tuvo como blanco al intendente de Rawson, Carlos Munisaga. En las últimas horas, su cuenta de WhatsApp fue vulnerada y comenzó a ser utilizada para enviar mensajes sospechosos con fines fraudulentos, generando preocupación entre contactos y vecinos.

De acuerdo a la información confirmada desde el entorno del jefe comunal, los estafadores se hicieron pasar por Munisaga y enviaron textos vinculados a supuestas operaciones cambiarias. En los mensajes se mencionaba la venta de unos 7.000 dólares blue, se solicitaban transferencias bancarias en pesos y, en algunos casos, se pedía orientación sobre cómo concretar el intercambio.

Ante esta situación, desde el municipio aclararon de manera enfática que el intendente no está realizando ningún tipo de operación con divisas ni solicitando dinero, y remarcaron que se trata de un engaño con el objetivo de obtener fondos de manera ilícita.

Las autoridades recomendaron no responder a esos mensajes, no compartir datos personales ni efectuar transferencias de dinero bajo ninguna circunstancia. Además, pidieron a quienes hayan recibido comunicaciones sospechosas que las eliminen y las denuncien directamente a través de la aplicación.

Mientras tanto, se trabaja en la recuperación de la cuenta intervenida y en la realización de las denuncias correspondientes ante las autoridades.

