jueves 18 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Este jueves

Mensaje a los diputados sanjuaninos, memoria a la época de Menem y fuerte crítica a Milei: las postales de la marcha de la CGT en San Juan

La CGT Regional San Juan advirtió que los cambios propuestos implican un retroceso en derechos laborales, alertó sobre mayor precarización y reclamó a los legisladores que no acompañen una iniciativa que, según sostuvieron, profundizará la desigualdad y el conflicto social.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-18 at 8.06.41 PM (1)

La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizó este jueves, junto con los sindicatos que conforman la central, en el microcentro de San Juan, para manifestar su rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional de Javier Milei. La convocatoria dejó un mensaje directo a los diputados sanjuaninos, fuertes críticas al rumbo económico nacional y una advertencia sobre las consecuencias sociales de avanzar con cambios que, según señalaron, implican un retroceso en derechos laborales.

Lee además
Imagen ilustrativa. 
Engaño

Engañó a una adolescente y le robó el celular, pero vecinos de Rivadavia lo detuvieron
el dia que argentina logro la tercera estrella: asi lo festejo san juan, con una plaza 25 explotada
En fotos

El día que Argentina logró la tercera estrella: así lo festejo San Juan, con una Plaza 25 explotada
image

Durante la movilización, en la que participaron unas mil personas, el documento leído por los parlantes expresó la “profunda preocupación” del movimiento obrero frente a una reforma que, bajo el argumento de generar empleo, “expande el poder de las patronales sobre la vida de los trabajadores” y promueve la precarización laboral. Desde la central sindical sostuvieron que es “falso” que la flexibilización laboral, a la que calificaron como una modernización mal llamada, genere más empleo genuino.

image

En ese sentido, la CGT apeló a la memoria histórica y recordó experiencias anteriores como las reformas impulsadas durante el gobierno de Carlos Menem y la denominada Ley Banelco durante la gestión de Fernando de la Rúa. Según remarcaron, esos antecedentes demostraron que este tipo de medidas no aumentaron el empleo, sino que generaron mayor inestabilidad, precarización y pérdida de derechos para las y los trabajadores.

image

El documento también advirtió que la iniciativa oficial facilitaría la expulsión de trabajadores del circuito formal sin promover nuevas incorporaciones, en un contexto donde “día a día cierran empresas y se pierden cientos de puestos de trabajo” en todo el país. A esto sumaron el rechazo a lo que calificaron como un discurso engañoso sobre la presión impositiva que afrontan los empleadores. Desde la CGT afirmaron que es incorrecto sostener que las cargas alcanzan el 50%, ya que el aporte patronal ronda el 16%, mientras que el resto corresponde a descuentos del salario de los trabajadores destinados a sostener obras sociales y jubilaciones.

image

Otro de los puntos cuestionados fue la supuesta “industria del juicio”. La central obrera sostuvo que los reclamos judiciales laborales existen como consecuencia directa del incumplimiento de la normativa vigente por parte de empleadores que despiden sin causa. En ese marco, alertaron que utilizar este argumento busca habilitar despidos sin indemnización y debilitar el acceso a la justicia laboral.

image

El mensaje también incluyó una advertencia política a los gobiernos provinciales y, en particular, a los legisladores nacionales por San Juan. La CGT señaló que el acompañamiento de los diputados a una ley “antitrabajadores” profundizará la desigualdad y generará un conflicto social de consecuencias imprevisibles, cuya responsabilidad recaerá exclusivamente en el Gobierno nacional.

image

La marcha contó con la participación de numerosos gremios, aunque el referente de la CGT San Juan, Eduardo Cabello, no estuvo presente. Sí dijeron presente dirigentes sindicales como José “Pepe” Villa (UPCN), Cristóbal Carrizo (ATE), Patricia Quiroga (UDAP), Karina Navarro (UDA), José Luis Gremoliche (Sindicato Empleados de Comercio), además de representantes de APUNSJ, SIDUNSJ, Luz y Fuerza, Camioneros, entre otros.

image

En el plano político, el único espacio que se manifestó como tal fue el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), que se concentró sobre calle Rivadavia antes de General Acha y decidió marchar por separado, en el marco de una protesta contra los sectores que, según expresaron, no convocan a un paro general.

Temas
Seguí leyendo

A tres años de la Copa del Mundo: el vídeo de Julián Álvarez dedicado a San Juan en medio de los festejos

Las pasas de San Juan ya tienen su propia imagen

Llega la Feria Grinch a San Juan, de qué se trata y cómo participar

Alivio para San Juan: Diputados rechazó la eliminación de la "Zona Fría" y el beneficio, por ahora, se mantiene

Navidad en San Juan: cómo armar una mesa fresca y económica con productos de la tierra

Confirmado: asueto para los estatales de San Juan para las Fiestas

Silencio de Villa ante la aparición de competencia en UPCN: ¿se diluye la chance de una sucesión familiar?

La gigante minera BHP, que tiene un pie en San Juan, dejó una lluvia de dólares en impuestos en Chile

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El soldado Rodrigo Gómez se suicidó en la guardia de la Quinta de Olivos
Mensaje

Qué dijo Javier Milei sobre el soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino
Judiciales

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino

El Paseito Emprendedor y Amatista Feria se unen para llevar adelante la Feria Grinch, en San Juan.
Para aprovechar

Llega la Feria Grinch a San Juan, de qué se trata y cómo participar

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?
Investigación

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?

El Centro Cívico. 
Atención

Confirmado: asueto para los estatales de San Juan para las Fiestas

El auto quedó destruido como consecuencia de las llamas. Fotos gentileza de Antonio Canales.
Caos en Rawson

Un remis se prendió fuego y causó revuelo en una zona comercial de Villa Krause

Te Puede Interesar

Fuentes del caso señalaron que este es el empresario detenido.
Presunta estafa

Un empresario sanjuanino fue detenido por vender un contenedor en dólares y no entregarlo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con una misa cargada de emoción despidieron a las monjas del Colegio La Inmaculada, que se van de San Juan tras 139 años
Cambio histórico

Con una misa cargada de emoción despidieron a las monjas del Colegio La Inmaculada, que se van de San Juan tras 139 años

El Parque Industrial Tecnológico Ambiental (PITAR), lejos de cumplir su objetivo de ser el gran centro recuperador de materiales desechados
Economía Circular

El Parque Industrial Tecnológico Ambiental (PITAR), lejos de cumplir su objetivo de ser el gran centro recuperador de materiales desechados

Imagen ilustrativa
Robo

Tres ladrones encañonaron y asaltaron a un adolescente dentro de un almacén en Chimbas

Tras la polémica por la condena a la obstetra, los 5 motivos que decretaron su responsabilidad en el homicidio culposo
Mala praxis

Tras la polémica por la condena a la obstetra, los 5 motivos que decretaron su responsabilidad en el homicidio culposo