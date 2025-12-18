Mensaje a los diputados sanjuaninos, memoria a la época de Menem y fuerte crítica a Milei: las postales de la marcha de la CGT en San Juan

La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizó este jueves, junto con los sindicatos que conforman la central, en el microcentro de San Juan, para manifestar su rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional de Javier Milei. La convocatoria dejó un mensaje directo a los diputados sanjuaninos, fuertes críticas al rumbo económico nacional y una advertencia sobre las consecuencias sociales de avanzar con cambios que, según señalaron, implican un retroceso en derechos laborales.

Durante la movilización, en la que participaron unas mil personas, el documento leído por los parlantes expresó la “profunda preocupación” del movimiento obrero frente a una reforma que, bajo el argumento de generar empleo, “expande el poder de las patronales sobre la vida de los trabajadores” y promueve la precarización laboral. Desde la central sindical sostuvieron que es “falso” que la flexibilización laboral, a la que calificaron como una modernización mal llamada, genere más empleo genuino.

image

En ese sentido, la CGT apeló a la memoria histórica y recordó experiencias anteriores como las reformas impulsadas durante el gobierno de Carlos Menem y la denominada Ley Banelco durante la gestión de Fernando de la Rúa. Según remarcaron, esos antecedentes demostraron que este tipo de medidas no aumentaron el empleo, sino que generaron mayor inestabilidad, precarización y pérdida de derechos para las y los trabajadores.

image

El documento también advirtió que la iniciativa oficial facilitaría la expulsión de trabajadores del circuito formal sin promover nuevas incorporaciones, en un contexto donde “día a día cierran empresas y se pierden cientos de puestos de trabajo” en todo el país. A esto sumaron el rechazo a lo que calificaron como un discurso engañoso sobre la presión impositiva que afrontan los empleadores. Desde la CGT afirmaron que es incorrecto sostener que las cargas alcanzan el 50%, ya que el aporte patronal ronda el 16%, mientras que el resto corresponde a descuentos del salario de los trabajadores destinados a sostener obras sociales y jubilaciones.

image

Otro de los puntos cuestionados fue la supuesta “industria del juicio”. La central obrera sostuvo que los reclamos judiciales laborales existen como consecuencia directa del incumplimiento de la normativa vigente por parte de empleadores que despiden sin causa. En ese marco, alertaron que utilizar este argumento busca habilitar despidos sin indemnización y debilitar el acceso a la justicia laboral.

image

El mensaje también incluyó una advertencia política a los gobiernos provinciales y, en particular, a los legisladores nacionales por San Juan. La CGT señaló que el acompañamiento de los diputados a una ley “antitrabajadores” profundizará la desigualdad y generará un conflicto social de consecuencias imprevisibles, cuya responsabilidad recaerá exclusivamente en el Gobierno nacional.

image

La marcha contó con la participación de numerosos gremios, aunque el referente de la CGT San Juan, Eduardo Cabello, no estuvo presente. Sí dijeron presente dirigentes sindicales como José “Pepe” Villa (UPCN), Cristóbal Carrizo (ATE), Patricia Quiroga (UDAP), Karina Navarro (UDA), José Luis Gremoliche (Sindicato Empleados de Comercio), además de representantes de APUNSJ, SIDUNSJ, Luz y Fuerza, Camioneros, entre otros.

image

En el plano político, el único espacio que se manifestó como tal fue el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), que se concentró sobre calle Rivadavia antes de General Acha y decidió marchar por separado, en el marco de una protesta contra los sectores que, según expresaron, no convocan a un paro general.