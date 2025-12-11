jueves 11 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Datos

La Canasta Básica se disparó muy por encima de la inflación

Los consumos de las clases populares aumentaron muy por encima del 2.5% de inflación que marcó el INDEC para noviembre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El costo de vida en Argentina se recalentó en noviembre con las Canastas Básicas, que definen los niveles de indigencia y pobreza, registrando sus mayores subas desde marzo, superando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general. El Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (Indec) informó que la inflación general de noviembre fue del 2,5%. Sin embargo, los ingresos requeridos para no ser pobre o indigente escalaron a un ritmo mucho más acelerado.

Lee además
la inflacion en caba vuelve a acelerarse y anticipa una nueva suba del indice nacional
Precios

La inflación en CABA vuelve a acelerarse y anticipa una nueva suba del índice nacional
segun el indec, la inflacion de noviembre fue del 2,5% en el pais
Dato oficial

Según el Indec, la inflación de noviembre fue del 2,5% en el país

La Canasta Alimentaria (indigencia) con un salto de 4,1%

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca el ingreso necesario para que una familia no caiga en la indigencia, experimentó un salto del 4,1% en noviembre. Este incremento se ubicó claramente por encima de la inflación general del mes (2,5%).

De acuerdo con el Indec, para no ser considerada indigente, una familia tipo de cuatro integrantes (dos adultos y dos menores) necesitó ingresar un mínimo de $566.364 en noviembre. En términos interanuales, la CBA acumuló un alza del 28,9%.

La suba de la CBA estuvo fuertemente impulsada por los aumentos en el rubro Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (2,8%), destacándose fundamentalmente el precio de las carnes.

Canasta Básica total (pobreza): Más de $1,2 millones para una familia tipo

En cuanto a la Canasta Básica Total (CBT), el umbral utilizado para medir la pobreza, el aumento mensual fue del 3,6% con respecto a octubre. Al igual que la CBA, esta cifra supuso un incremento superior al registrado por el IPC (2,5%).

Como resultado, una familia de cuatro integrantes (un varón de 35 años, una mujer de 31, y dos hijos menores de edad) requirió ingresos por $1.257.329 para evitar caer en la pobreza en el anteúltimo mes del año.

En lo que va del año 2025, la CBT acumula un aumento del 22,7%, mientras que la CBA ya trepó un 26,1%.

La contradicción entre el costo de vida y el discurso oficial

Estos datos de aumento en los costos mínimos para subsistir ponen en tensión el discurso del gobierno respecto a la lucha contra la marginalidad. Recientemente, el Gobierno celebró una nueva baja en el índice de pobreza, asegurando que 3,2 millones de personas salieron de la indigencia durante el último año y que el índice de pobreza se ubicó en 31,6%.

Sin embargo, a pesar de las celebraciones por la supuesta reducción de la pobreza e indigencia, los umbrales de ingresos necesarios para no ser pobre o indigente continúan escalando fuertemente cada mes, especialmente la Canasta Alimentaria, que superó la inflación. Este desfase implica que si bien la medición oficial podría mostrar menos pobres o indigentes en términos porcentuales, los ingresos reales que las familias necesitan para mantenerse a flote se incrementan a un ritmo que supera la capacidad adquisitiva general del período.

Temas
Seguí leyendo

La inflación de noviembre en San Juan fue del 2,1%, por debajo de la media nacional

Reforma Laboral: Cómo funcionará el fondo de despidos que reemplazaría a las indemnizaciones

Diputados reclaman que la Reforma Laboral ingrese al Parlamento por la Cámara Baja

La Causa Cuadernos avanza, con la lectura de los testimonios de los arrepentidos

Vicuña presentó su solicitud al RIGI en medio del debate por la Ley de Glaciares

Cuándo se tratará el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados de San Juan

Tras un intenso debate y una contrapropuesta peronista, Diputados aprobó la Ley de Transporte

La Justicia ordenó la restitución de los concejales suspendidos en Caucete

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tras un intenso debate y una contrapropuesta peronista, diputados aprobo la ley de transporte
Legislatura

Tras un intenso debate y una contrapropuesta peronista, Diputados aprobó la Ley de Transporte

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Momento de tensión en la Terminal de Ómnibus de San Juan por un conductor que se enojó en la playa de estacionamiento.
Video

Inesperado: gritos y enojo en la Terminal de San Juan por un cono del estacionamiento

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga
Barrio La Estación

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga

Liliana Loyola durante su paso por Flagrancia.
Un nuevo capítulo

Condenaron a "La Borges", la mujer de Chimbas que entregó sin querer a su exmarido narco

ANSES sigue cumpliendo con distintas prestaciones de manera mensual.
Ayuda al bolsillo

ANSES deposita un extra de $85.000 por hijo en diciembre: todo lo que hay que saber

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia verdinegra
Perfil

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia "verdinegra"

Te Puede Interesar

Acuchillaron al dirigente de la Liga de Futsal de Sarmiento y le robaron $1.500.000
Ataque de motochorros

Acuchillaron al dirigente de la Liga de Futsal de Sarmiento y le robaron $1.500.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
La joven ahora detenido por el sangriento ataque del 17 de noviembre pasado.
Pelea de mujeres

Imputaron de tentativa de homicidio a la chica que hirió de 10 cuchillazos a otra del B° La Estación y continuará presa

Dos preguntas flotando sobre el acueducto-gate: ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?
Análisis

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia verdinegra
Perfil

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia "verdinegra"

Pese a la sequía de las lagunas, el Parque Sarmiento de Zonda, se convirtió en un aula a cielo abierto y suma propuestas para el verano
Ambiente

Pese a la sequía de las lagunas, el Parque Sarmiento de Zonda, se convirtió en un aula a cielo abierto y suma propuestas para el verano