La Causa Cuadernos avanza, con la lectura de los testimonios de los arrepentidos

Este jueves, se llevó a cabo la novena audiencia de la causa Cuadernos con la lectura de la acusación en el tramo conocido como “La Camarita”. Este expediente investiga presuntas irregularidades detectadas en la asignación de contratos para obras civiles viales, y gira en torno a la cartelización de la obra pública que habría funcionado durante más de una década en el área de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional (DNV). La acusación sostiene que la asociación ilícita operó entre 2003 y 2015, involucrando a la expresidenta Cristina Kirchner, altos funcionarios y empresarios.

En redes Cristina Kirchner, otra vez sobre la causa "trucha" de los Cuadernos: "No hay Estado de derecho"

Ante el Tribunal Oral Federal 7, se detalló la confesión de varios imputados colaboradores, quienes describieron cómo funcionaba el esquema de recaudación ilegal y los mecanismos de presión.

Los "aprietes" y el riesgo de la actividad

Aldo Roggio, un empresario imputado colaborador, aseguró que sufrió aprietes durante el kirchnerismo. Roggio precisó que el entonces ministro Julio De Vido le manifestó: “no se puede hacer política sin plata”.

El empresario señaló que, al no haber participado de "esta propuesta," lo "ralearon" y su empresa sintió “el rigor de no haber aceptado las condiciones señaladas, habiéndosenos demorado por plazos extensos el pago de certificados, redeterminación de precios, nunca nos pagaron los intereses que manda la ley, etc.”. Roggio detalló que los ejecutores de este apriete fueron: “De Vido, López, Baratta, Uberti, habiendo cada uno y en distintas oportunidades exigidos esos aportes como forma de superar estos problemas”.

En el mismo sentido, Miguel Marcelino Aznar, presidente de Vialco S.A. y Decavial SAICAC, relató cómo era la presión que recibían: ”Nos amenazaban y nos repetían que nos iba a ir mal y que era ineludible el pago de la exigencia por disposición de Claudio Uberti”.

Carlos Wagner, otro de los imputados colaboradores más importantes de este tramo, sostuvo que a partir del año 2006, la DNV comenzó a retrasar inexplicablemente los pagos de certificados de obra, generando “fuertes y graves distorsiones”. Agregó que “Las demoras y arbitrariedades señaladas crearon una situación muy complicada” que llevó a las empresas a realizar pagos a cuenta al señor Clarens “como la única manera de salir del ahogo financiero que amenazaba la actividad”.

El empresario Ángelo Calcaterra también explicó que en ocasiones se le pidió a Clarens “ayuda para lograr el cobro de trabajos realizados como contratista y pendientes de pago, y luego, como retribución, se le entregó dinero en reconocimiento”. Subrayó que “Se llegó a esto porque de lo contrario la situación de la empresa sería muy difícil de mantener”.

El financista y la entrega de fondos

Ernesto Clarens, el financista de “La Camarita” y uno de los imputados colaboradores, detalló el sistema. Clarens recibía el dinero y lo cambiaba a dólares, cobrando una comisión por la diferencia de cambio, para luego entregarlo a José López.

En el período 2011-2013, después de la muerte de Néstor Kirchner, Clarens explicó que la gestión de la deuda funcionaba así: “Los empresarios arreglaban con José López para el pago de deuda atrasada y este los mandaba a pagar el 3% a mis oficinas”. Clarens detalló que, debido al endeudamiento crónico de la DNV con las empresas, López implementó un sistema pidiendo a las compañías que pararan el ritmo de obra para no generar más deuda, lo cual a las empresas no les convenía, por lo que estaban “atrapadas”.

Clarens también coordinaba las entregas de sumas importantes de dinero con Daniel Muñoz, las cuales se realizaban “en el Hotel Panamericano o en la casa de los Kirchner en Juncal y Uruguay en caso de que sean sumas más importantes".

La confesión de José López

La confesión de José López, exsecretario, describió cómo se definían los listados de pagos a las empresas. Declaró que mensualmente desarrollaba el listado que correspondía cobrar a cada empresa con la información de los certificados de obra y el cupo presupuestario fijado por Roberto Baratta y el ministro De Vido.

López señaló que ese listado: “era entregado a la Presidenta y a Julio De Vido”. Agregó que era requerido todos los meses por ambos, y se los entregaba en mano y en papel, y que “La Presidenta fijaba los montos que debían cobrar básicamente Austral, CPC, Electroingeniería y JCR y lo que sobraba se repartía en forma proporcional con el resto de las empresas”.

Con respecto a una entrega puntual, López relató que en el año 2007 “se hizo una entrega importante por la puerta principal de entrada del domicilio de la calle Uruguay, ahí llevaron una valija con alrededor de 8 millones de dólares que era recaudación de obras viales”.

López también detalló el mecanismo de recepción de los pagos destinados a De Vido. Si el destinatario final era De Vido, Clarens se lo entregaba a Nivello. López insistió que Nivello se lo llevaba a su oficina y él, teniendo la oficina al lado de la de De Vido, “se lo llevaba y lo dejaba en el baño”. Especificó que los sobres contenían montos que “oscilaban entre 100 y 300 mil dólares”.

López culminó señalando que el sistema continuó hasta la muerte de Néstor Kirchner, y que en enero de 2011, la presidenta lo llamó a Olivos y le mostró un cuaderno, diciéndole: “podes ser parte del problema o de la solución”. López remató su descargo diciendo que “Cristina era la que manejaba todo” y que “el retorno era del 5 %“.

El juicio se reanudará el próximo martes 16 con la lectura de los descargos de otros empresarios involucrados