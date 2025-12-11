Diputados reclaman que la Reforma Laboral ingrese al Parlamento por la Cámara Baja

Legisladores de la oposición han reclamado que el proyecto de reforma laboral, denominado de Modernización Laboral, enviado por el Gobierno al Senado, debe ser tratado primero en la Cámara de Diputados. La principal justificación de este pedido se basa en que la iniciativa incluye modificaciones impositivas que, según la Constitución Nacional, deben tener origen en la Cámara baja.

En Casa Rosada El Consejo de Mayo presentó el informe final que enviará al Congreso, con las reformas laborales e impositivas como foco

El diputado de Provincias Unidas, Esteban Paulón, presentó una nota formal y posteriormente una intimación legal (carta documento) dirigida al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, pidiendo que el proyecto sea retirado del Senado. Paulón argumentó que la reforma incluye cambios en cargas y contribuciones, además de modificaciones en Ganancias e IVA, lo cual obliga a que su tratamiento comience en Diputados.

Otros legisladores se sumaron a este planteo, enfatizando que cualquier cambio en materia tributaria debe iniciar su trámite por la Cámara baja, de acuerdo con el artículo 52 de la Carta Magna. La senadora Carolina Moisés (Convicción Federal) también reclamó el inicio del trámite en Diputados, señalando que el proyecto "incluye cambios impositivos en IVA y Ganancias" y "derogaciones de leyes tributarias", lo que "viola la Constitución".

Consecuencias y advertencias

Los legisladores han sido enfáticos al advertir sobre la gravedad de la elección de la cámara de origen. Paulón, y la senadora Moisés, señalaron que el artículo 52 establece que las leyes impositivas deben iniciar en Diputados y que "pretender que el Senado trate este proyecto es saltearse la Constitución Nacional". Rechazaron que esto sea una mera "interpretación", indicando que vulnera el sistema bicameral y podría "abrir la vía judicial en el procedimiento". La advertencia más tajante es que si el trámite nace viciado ("torcido"), "la ley nace muerta".

El diputado Guillermo Michel (Unión por la Patria) también se sumó a los reclamos basados en el Artículo 52. Aunque reconoció que históricamente ha habido dictámenes en el Senado que han permitido el ingreso de leyes con materia tributaria por la Cámara alta, Michel distinguió que esos antecedentes imponían un límite constitucional: que el proyecto no generara una nueva carga impositiva para otros contribuyentes. Advirtió que, si bien el Título XIV del proyecto ("Modificaciones a leyes impositivas") respeta este criterio, el artículo 186 no lo haría. Según Michel, el artículo 186 "genera un beneficio fiscal para determinados contribuyentes" mientras que produce un "perjuicio indirecto para otros que afecta el principio de igualdad ante la ley".

Motivación política

En cuanto al motivo del ingreso por el Senado, Paulón sostuvo que se debe al "capricho" de Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, por "capitalizar" la posible aprobación y asegurarse la media sanción antes de fin de año.

Además de la controversia por la cámara de origen, la iniciativa ha generado un rechazo generalizado por parte de la CGT, a pesar de la quita de un artículo controversial sobre cuotas sindicales. La central obrera manifestó su rechazo y adelantó que se movilizaría