Vicuña presentó su solicitud al RIGI en medio del debate por la Ley de Glaciares

El campamento de Vicuña, que comparten Josemaría y Filo del Sol en Iglesia.

Vicuña Argentina S.A. presentó su solicitud para adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) bajo la categoría PEELP (Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo) para avanzar con el “Proyecto Vicuña”, que integra los depósitos Josemaría y Filo del Sol en San Juan.

La movida llega en medio de la discusión por los cambios en la Ley de Glaciares, cuyos ajustes, si se aprueban, podrían favorecer a la compañía. Mayores precisiones en la normativa sobre el manejo de zonas periglaciares es fundamental para que se lleven adelante las operaciones en el lugar, por lo que el proyecto podría despegar con mayor seguridad legal si se implementan las modificaciones.

Ron Hochstein, CEO de Vicuña, destacó que la solicitud al RIGI refleja la magnitud de la inversión requerida y la confianza en Argentina como socio de largo plazo. “Creemos que el RIGI ofrece un marco estable que acompaña un desarrollo responsable y beneficios económicos compartidos”, afirmó.

El RIGI ofrece incentivos fiscales y regulatorios para inversiones de gran escala, incluyendo estabilidad por 40 años, reducción de impuestos, exención de derechos de importación y acceso a arbitraje internacional en caso de disputas.

El Proyecto Vicuña, de cobre, oro y plata, se ubica en la cordillera de los Andes, en el límite con Chile. Aunque es un proyecto binacional, todas las inversiones bajo el RIGI se realizan en Argentina. La empresa sigue avanzando con estudios técnicos y planea publicar un informe integrado durante el primer trimestre de 2026.