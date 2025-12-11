jueves 11 de diciembre 2025

Causa

Detuvieron por encubrimiento a la tesorera de Sur Finanzas

La financiera fue allanada en el merco de un escándalo que compromete a la AFA y a varios clubes de fútbol de todas las categorías, entre otros improtantes actores de la vida política nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Micaela Sánchez, tesorera de la financiera Sur Finanzas, quedó detenida este jueves luego de un allanamiento en un galpón en Turdera, partido de Lomas de Zamora, y en su domicilio particular. La detención se produjo después de que la Policía Federal Argentina (PFA) la descubriera in fraganti moviendo cajas y celulares en el galpón, lo que levantó sospechas de un intento de entorpecer el avance de la investigación.

Sánchez está acusada, en principio, de encubrimiento u ocultación de elementos de prueba.

El allamiento y las pruebas

La detención de Sánchez se enmarca en una causa judicial que investiga supuestas maniobras de lavado de activos por parte de la financiera Sur Finanzas, cuyo dueño es Ariel Vallejo. La orden de allanamiento fue dispuesta por el juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, a pedido de la fiscal federal Cecilia Incardona,.

El procedimiento en el galpón de Hipólito Yrigoyen fue alertado por la llamada de un vecino de Turdera, un comerciante de 72 años, que avisó a la fiscalía sobre movimientos extraños (una "mudanza") de camionetas ploteadas con el nombre de la financiera hace unos 20 o 25 días. El vecino observó cómo se ingresaban cajas al lugar.

En el galpón se encontraron cajas de seguridad, siete cajas fuertes (cuatro de grandes dimensiones), computadoras, cajas con documentación y cajeros automáticos. Los investigadores requerían las llaves para abrir las cajas de seguridad incautadas.

Tras descubrir a la tesorera llevándose distintos elementos del galpón, fue seguida hasta su domicilio personal. En la casa de Micaela Sánchez, finalmente, se encontraron las llaves que los investigadores necesitaban para la apertura de las cajas. En el vehículo de la mujer también se halló documentación y cinco celulares escondidos debajo del asiento.

La investigación

La causa Sur Finanzas se centra en la investigación de lavado de dinero que involucraría a la financiera de Ariel Vallejo (allegado a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA).

Esta detención ocurre poco después de que el juez Armella dispusiera esta semana cerca de 35 allanamientos que alcanzaron a las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a varios clubes de Primera y del Ascenso. Entre los clubes allanados se encuentran San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas.

Se investiga una supuesta conexión entre Sur Finanzas, que es uno de los principales sponsors de la AFA, y los clubes que habrían obtenido préstamos o tenido contratos de patrocinio con la firma. Las medidas judiciales buscan información contable y documentación vinculada a la causa, y el magistrado también levantó el secreto fiscal y bancario de los imputados.

