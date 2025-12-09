Allanan la sede AFA y el predio de Ezeiza en el avance de la investigación por Sur Finanzas

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella , ordenó una nueva serie de allanamientos en el marco de la causa Sur Finanzas , que investiga el presunto lavado de dinero vinculado a la financiera de Ariel Vallejo . Entre los procedimientos se incluyeron dos sedes de la AFA y varios clubes de fútbol que habrían mantenido contratos o recibido préstamos de la firma investigada.

Según fuentes judiciales, el magistrado también dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los involucrados. Las medidas habían sido solicitadas por la fiscal federal Cecilia Incardona , quien impulsa la pesquisa.

Los operativos se realizaron en la sede central de la AFA y en los clubes San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas, en busca de documentación contable que permita reconstruir las operaciones económicas realizadas con Sur Finanzas.

Armella, juez federal de Quilmes que actualmente subroga el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, tiene a su cargo una investigación por una presunta maniobra de lavado relacionada con la incorporación al patrimonio del Club Atlético Banfield de un préstamo de 2 millones de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., fondos que nunca fueron devueltos. En ese expediente, Vallejo se presentó la semana pasada de manera voluntaria para entregar su teléfono celular para peritajes.

El planteo de la fiscalía

La fiscal Incardona señaló que existe una estructura conformada por el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, la sociedad Banfileños S.A. y el propio club, que habría permitido canalizar fondos ilícitos mediante los servicios de Sur Finanzas PSP S.A.. Sostuvo que hay un “nexo” entre la presunta actividad delictiva de las autoridades de Banfield, las personas jurídicas vinculadas y la utilización de la financiera para colocar ganancias de origen ilegal, aprovechando tanto la figura del fideicomiso como el rol de proveedor de servicios de pago.

Esta causa se inició antes que la denuncia presentada por ARCA, que también involucra a Sur Finanzas y actualmente tramita en el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena. Incardona planteó que ese expediente debe remitirse al juzgado de Armella por “conexidad”, un conflicto que deberá resolver la Cámara Federal de La Plata.

