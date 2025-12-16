martes 16 de diciembre 2025

Investigación

Qué decía la carta encontrada junto al cuerpo del soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos

Hoy se produjo un macabro hallazgo en la Quinta de Olivos: un soldado apareció muerto con un disparo de FAL en la cabeza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

R.A.G., un soldado del Ejército Argentino de 21 años de edad, fue hallado muerto de un disparo en la cabeza este martes dentro del perímetro de la Quinta de Olivos, donde cumplía funciones de seguridad. De inmediato, la jueza Sandra Arroyo Salgado, con jurisdicción en la zona, ordenó a la Policía Federal una investigación del hecho y se hizo presente en el lugar. Minutos antes del mediodía llegó al predio junto a personal de Casa Militar, a cargo de la custodia interna de la residencia del presidente.

En el lugar actuó la División Homicidios de la PFA. Sin embargo, la hipótesis preponderante es la de un suicidio: junto al cuerpo, confirman altas fuentes del caso, se halló una carta, presuntamente redactada por el joven soldado, dirigida a sus camaradas y a su familia. El escrito indicaba que debía una gran suma de dinero.

R.A.G. era oriundo de una localidad de la provincia de Misiones y estaba destinado al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo. Su perfil comercial y crediticio, consultado por este medio, muestra deudas en blanco de diversa antiguedad por casi dos millones de pesos a diferentes bancos y entidades financieras. El pago de su salario estaba a cargo de la Contaduría General del Ejército. La Casa Militar, que controla la custodia de la Quinta, depende de la Secretaría General de Presidencia.

La información disponible ya fue remitida a la jueza Arroyo Salgado. Según se determinó, el disparo que le quitó la vida habría sido realizado con un FAL.

El cadáver de R.A.G, según informes oficiales, fue hallado “dentro de uno de los puestos internos”. El arma estaba junto al cuerpo. “De inmediato se activaron todos los protocolos correspondientes”, continuó el informe. Así, se convocó a la DUOF San Isidro de la Policía Federal, que realizó la primera intervención, junto a las autoridades del área de Seguridad Presidencial de la misma fuerza.

La autopsia al cuerpo será practicada en la Morgue Judicial de CABA. El móvil de traslado estaba presente en la Quinta poco después de las 12. Su salida se espera en las próximas horas.

En tanto, el presidente Javier Milei se aprestaba a mantener una audiencia formal este mediodía con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, en la Casa Rosada. El encuentro entre Kast y Milei se mantuvo en agenda.

En junio de este año, la Quinta presidencial fue movilizada por una amenaza de bomba realizada por una mujer al 911, que motivó una investigación también encabezada por Arroyo Salgado. En el llamado, la sospechosa aseveró que había dejado un artefacto en el perímetro del lugar. Una inspección realizada por fuerzas federales descartó la presencia de explosivos.

