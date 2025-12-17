miércoles 17 de diciembre 2025

En redes

Cristina Kirchner, otra vez contra la política económica de Javier Milei: "No le encuentra el agujero al mate"

La ex presidenta cuestionó las últimas medidas anunciadas por el Gobierno vinculadas al “dólar indexado” y advirtió que “la economía está en caída libre porque el consumo no repunta”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cristina Kirchner volvió a criticar el modelo económico de Javier Milei.

Cristina Kirchner volvió a criticar el modelo económico de Javier Milei.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner renovó sus cuestionamientos a la política económica del Gobierno de Javier Milei y criticó la implementación del “dólar indexado” por inflación al tiempo que subrayó que “la economía está en caída libre porque el consumo no repunta”.

En un mensaje publicado este miércoles en su cuenta en X, la ex vicepresidenta sostuvo que la gestión de La Libertad Avanza “no le encuentra el agujero al mate” y recalcó que “una cosa es hablar en la tele y otra cosa sentarse en el sillón de Rivadavia y gobernar el país con la gente adentro”.

En su posteo, la ex senadora repasó cronológicamente las distintas promesas y medidas implementadas por el gobierno libertario —dolarización, competencia de monedas, dólar entre bandas y crawling peg— para concluir con un duro mensaje contra el Banco Central.

“La economía está en caída libre”

“En el 2023 fue la dolarización… ibas a recibir dólares en lugar de pesos por tu trabajo o tu salario. En el 2024, otra vez fue la dolarización, pero esta vez era endógena por competencia de monedas… los dólares iban a salir de los colchones desplazando a los pesos", comenzó la ex mandataria en su publicación.

Luego, precisó que “en el 2025 fue el dólar entre bandas y con crawling-peg (devaluación mensual del 1% primero y del 1,5% después)” y criticó que "el martes pasado, el Banco Central anunció un nuevo estreno para el 2026… el dólar indexado”.

En ese marco, la ex dos veces presidenta de la Nación fue contundente acerca de las políticas económicas del Presidente Javier Milei y aseguró que "la economía está en caída libre porque el consumo no repunta".

"Los dólares no salen por las orejas sino para afuera del país, por aumento de las importaciones, el turismo emisivo, la compra de bienes y servicios por plataformas digitales globales, por pago de intereses de la deuda y hasta por Inversión Extranjera Directa (IED) negativa… Sí… ¡por primera vez desde el año 2003 la inversión extranjera es negativa!", alertó.

A continuación, indicó que “empresas extranjeras se van, como por ejemplo PETRONAS que llegó al país en el 2014 para invertir en Vaca Muerta y era la columna vertebral del mega proyecto de GNL en Bahía Blanca”.

En el cierre de su mensaje, Cristina Kirchner apuntó que “por más que Milei siga aferrado, en público y en lo discursivo, al dogma monetarista de que ‘la inflación es solo y siempre un fenómeno monetario’, en los hechos ya se dio cuenta que es el dólar, y está más que claro que no le encuentra el agujero al mate…”. “Es que una cosa es hablar en la tele y otra cosa sentarse en el sillón de Rivadavia y gobernar el país con la gente adentro”, sentenció.

FUENTE: Crónica

