Cristina Kirchner compartió la historia del "tomate peronista", con un ejemplar que llegó a San José 1111

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a tener actividad en sus redes sociales este sábado con una publicación que llamó la atención por su contenido y simbolismo. A través de un extenso posteo, difundió “La historia de un tomate peronista”, un relato que, según contó, le fue enviado por integrantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA).

Decisión Afirman que el gobierno de Milei apelará el fallo que ordenó aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad

De nuevo al ruedo Cristina Kirchner cuestionó la suba de la inflación: "¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?"

El texto gira en torno a una variedad de tomate criollo denominada “Juan Domingo Perón”, cuya historia fue escrita por Gustavo Schrauf, titular de la cátedra de Genética de esa casa de estudios. En su mensaje, la exmandataria destacó el valor del relato como ejemplo de proyectos y desarrollos surgidos en el país que, por distintas razones, no siempre logran consolidarse a nivel local.

image

image

Según explicó Cristina Kirchner, el material le llegó de la mano de estudiantes, graduados y docentes de la FAUBA, quienes también le enviaron un ejemplar de la planta mencionada. La expresidenta contó que decidió ubicarla en uno de los balcones de su domicilio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, junto a otras plantas ornamentales que ya tiene en ese espacio.

“El relato es un testimonio más de oportunidades que se generan en la Argentina y que, muchas veces, terminan siendo aprovechadas afuera”, señaló en su reflexión, con una mirada crítica sobre el destino de iniciativas científicas y productivas nacionales.

La publicación estuvo acompañada por varias fotografías en las que se observa la planta del denominado “tomate peronista”, sumando así un componente visual al mensaje que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

image

image

El mensaje completo de Cristina Kirchner

“'La Historia de un Tomate Peronista' Ayer, un grupo de estudiantes, graduados y docentes de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) me hicieron llegar la historia de un tomate peronista… si, así como se lee.

Quiero compartir con ustedes la historia de la variedad del tomate criollo Juan Domingo Perón, escrita por el titular de la cátedra de genética de FAUBA Gustavo Schrauf.

La narración es un testimonio más de las oportunidades generadas por Argentina que (por anteojeras ideológicas) se pierden en nuestro país y terminan siendo aprovechadas por los de afuera… nada nuevo bajo el sol.

P/D: La historia enviada, vino además con un ejemplar de la planta de tomate peronista que puse en uno de mis balcones de San José 1111, junto a mis Azaleas, Santas Ritas y No me Olvides.".