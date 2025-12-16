martes 16 de diciembre 2025

Gabinete

Un funcionario clave de Javier Milei podría irse de ministro a Chile

El funcionario, de los más experimentados dentro del gabinete económico de Javier Milei, fue tentado por el presidente electo de Chile, José Ignacio Kast.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Milei y Kast, con la motosiera



José Luis Daza, quien se desempeña como secretario de Política Económica (en la práctica, virtual viceministro) del Ministerio de Economía argentino desde septiembre de 2024, se encuentra evaluando una propuesta para sumarse al futuro gabinete del presidente electo chileno, José Antonio Kast.

image
Jos&eacute; Luis Daza

José Luis Daza

El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, confirmó la situación, indicando que Kast "obviamente" le ha ofrecido algo. Caputo, titular del Palacio de Hacienda, no pudo confirmar si el funcionario de nacionalidad chilena aceptará la propuesta.

Apoyo de Caputo y elogios

Caputo manifestó su aprecio y confianza en Daza, a quien calificó como "top class, y por encima”, y una persona "extraordinaria". Aunque el ministro enfatizó su deseo de que Daza permanezca en su cargo en Argentina, dado que su aporte es "invalorable”, afirmó que lo apoyará en cualquier decisión que tome.

"La posibilidad existe y él lo estará evaluando", señaló Caputo, quien destacó el "enorme" compromiso que Daza tiene por Argentina. “Hacé lo que el desafío te provoque y lo que más quieras,” agregó Caputo.

Daza, quien fue asesor económico en la campaña anterior del derechista chileno hace cuatro años, ya había sido la elección de Kast para el cargo de Ministro de Economía durante las elecciones de 2021, que finalmente perdió ante Gabriel Boric.

Tras la victoria de Kast en el balotaje del domingo, que Daza celebró como un “gran triunfo para la libertad y la democracia" y un "masivo rechazo a las ideas que trajeron estancamiento y decadencia", los medios y analistas chilenos inmediatamente lo posicionaron como favorito para ocupar el Ministerio de Hacienda chileno.

En este contexto de negociaciones, el presidente electo Kast se reunirá en Buenos Aires con el presidente Javier Milei, y posteriormente mantendrá un encuentro con empresarios argentinos.

