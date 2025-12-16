Renunció el presidente del Banco Nación

En medio de una serie de cambios instrumentados en la administración, Daniel Tillard dejó la titularidad del Banco Nación (BNA). El economista cordobés, que mantenía estrechos vínculos con el exjefe de Gabinete Guillermo Francos, comunicó su decisión de renunciar al cargo al ministro de Economía, Luis Caputo. Tillard había asumido la presidencia del BNA el 26 de diciembre de 2023.

Cambios Juan Pazo renunció a su cargo como director del ARCA y el Gobierno designó al nuevo titular de la agencia

Su lugar será ocupado por quien hasta entonces era el vicepresidenta de la entidad, Darío Wasserman. El Ministerio de Economía formalizará los cambios en las próximas horas a través de un decreto que se publicará en el Boletín Oficial.

Un reemplazo con vínculos políticos clave

La designación de Wasserman se produce en un momento de reconfiguración gubernamental y representa un movimiento que fortalece a la Secretaría General de la Presidencia. Wasserman es un hombre del entorno de Karina Milei, y es además esposo de la legisladora porteña Pilar Ramírez, dirigente cercana a la menor de los Milei. Fuentes oficiales señalan que esta modificación amplía el poderío político de la secretaria general de la Presidencia.

image Darío Wasserman

Pese a la nueva conducción, el Gobierno ha señalado que Wasserman continuará con las políticas que la entidad viene llevando adelante. El nuevo presidente del BNA cuenta con experiencia previa, habiendo presidido la Sociedad de Garantía Recíproca “Garantizar SGR” y la Cámara Argentina de Sociedades de Garantías Recíprocas.

El balance de la gestión saliente

La administración libertaria dedicó elogios a la tarea desempeñada por Tillard, quien responde al gobernador Juan Schiaretti. Se le atribuye haber logrado que el banco volviera a "trabajar de banco".

image

Entre los logros destacados durante su gestión, se menciona que el BNA otorgó 20 mil créditos hipotecarios a través del programa "+Hogares," con desembolsos acumulados que superan los $2,8 billones. Además, se resaltó el incremento en la participación de mercado de la entidad del 12 al 18 puntos.

Previo a su dimisión, Tillard aseguró que el equipo del Banco “ha cumplido con el mandato de que la institución vuelva a desempeñar plenamente su rol como banco,” favorecido por las políticas impulsadas por el Gobierno, como la solvencia fiscal.

La salida de Tillard se suma a otros movimientos recientes en el Palacio de Hacienda, como la renuncia de Juan Alberto Pazo, quien dejó la titularidad de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).