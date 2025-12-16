martes 16 de diciembre 2025

Cambios

Juan Pazo renunció a su cargo como director del ARCA y el Gobierno designó al nuevo titular de la agencia

La designación de Andrés Edgardo Vázquez al frente del organismo responde a la estrategia de mantener la línea de políticas fiscales y aduaneras establecida por la actual administración nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Juan Alberto Pazo renunció a su cargo como titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La noticia se conoció esta madrugada a través de un comunicado del Ministerio de Economía y terminó por hacerse efectivo con la publicación de los cambios en el Boletín Oficial. De esta manera, el Gobierno designó a Andrés Edgardo Vázquez, quien antes estaba a cargo de la Dirección de General Impositiva (DGI).

“El Director Ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, le comunicó hoy al Ministro de Economía, Luis Caputo, su decisión de renunciar al cargo”, anunció la cartera pasada la medianoche a través de su cuenta de X (Twitter).

Luego, la decisión se formalizó mediante el Decreto 890/2025: “Acéptase, a partir del 18 de diciembre de 2025, la renuncia presentada por el abogado Juan Alberto Pazo al cargo de Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ente autárquico actuante en la órbita del Ministerio de Economía”.

Según explicaron desde el Ministerio de Economía, estos cambios responden a la voluntad de Pazo de regresar al sector privado, aunque continuará colaborando con el ministro Luis Caputo para fortalecer la actividad privada y el crecimiento económico del país.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Caputo, también acepta la renuncia de Vázquez a su anterior cargo como Director General de la Dirección General Impositiva de ARCA, para permitir su designación al frente del organismo.

image

El cuarto artículo del decreto establece: “Desígnase, a partir del 18 de diciembre de 2025, al licenciado Andrés Edgardo Vázquez en el cargo de Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ente autárquico actuante en la órbita del Ministerio de Economía, para completar un periodo de ley”.

En el decreto, el Gobierno le agradece expresamente los servicios prestados por ambos funcionarios durante su gestión.

Desde el Ministerio de Economía se subrayó que la gestión de Juan Pazo estuvo marcada por “grandes y profundas transformaciones” en ARCA, entre las que se incluyen la simplificación de regímenes informativos, la implementación del IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias y el impulso del Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, entre otros.

En su cuenta de X, el ministro de Economía Luis Caputo saludó la llegada de Vázquez al frente del organismo tributario, al mismo tiempo que dejó elogios para la gestión de Pazo, a quien consideró “una pieza fundamental dentro del equipo económico”.

Caputo destacó sobre el funcionario saliente: “Su honestidad, su profesionalismo, y su capacidad de ejecución son extraordinarias. Ojalá pueda convencerlo en un futuro de volver al sector público, pero no quería dejar pasar la oportunidad de agradecerle INFINITAMENTE por los servicios prestados. Te vamos a extrañar Juan!!”

La designación de Andrés Vázquez al frente de ARCA es presentada como una señal de continuidad en las políticas tributarias y aduaneras impulsadas por el presidente Milei y el ministro Caputo.

Vázquez llega con una extensa trayectoria en el sector fiscal y con un perfil técnico que refuerza los objetivos del Gobierno en cuanto a control y fiscalización, dado el rol que ocupó hasta hoy.

A lo largo de su carrera, el flamante director del ARCA se destacó por su formación académica, con títulos de Licenciado en Administración y Contador Público obtenidos en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), así como por su participación en múltiples cursos y seminarios relacionados con el control financiero y la prevención del lavado de dinero.

Además, Vázquez cuenta con una sólida formación internacional, habiendo participado en múltiples capacitaciones en los Estados Unidos, incluyendo el Seminario Internacional sobre Lavado de Dinero dictado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 1997, el Curso de Interdicción Aeroportuaria y el Curso Básico de Investigación de Precursores Químicos, ambos ofrecidos por el Departamento de Justicia y la Drug Enforcement Administration (DEA) en 1999. Estas experiencias le otorgaron un profundo conocimiento en técnicas de prevención del lavado de activos y en la lucha contra el fraude económico, áreas que resultarán claves en su nuevo rol en ARCA.

Con más de 30 años de trayectoria, Vázquez ocupó puestos de relevancia tanto en la Administración Federal de Ingresos Públicos como en otras áreas del Estado vinculadas al monitoreo fiscal.

