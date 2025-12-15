lunes 15 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Diplomacia

Crisis entre Chile y Colombia: Gustavo Petro llamó "nazi" a Kast

Chile respondió en duros términos consideraciones del presidente colombiano Gustavo Petro contra Jose Antonio Kast, quie este domingo se impuso en el balotage presidencial trasandino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gustavo Petro y José Antonio Kast

Gustavo Petro y José Antonio Kast

Una crisis diplomática se ha desatado entre Colombia y Chile tras la contundente victoria electoral de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial chilena y los duros mensajes emitidos en redes sociales por el presidente colombiano, Gustavo Petro.

Lee además
chile eligio presidente: jose antonio kast gano el balotaje y llegara a la moneda
Elecciones

Chile eligió presidente: José Antonio Kast ganó el balotaje y llegará a La Moneda
Javier Milei celebró que La Libertad Avanza se haya convertido en la primera minoría de la Cámara de Diputados de la Nación.
Elecciones chilenas

Milei celebró el triunfo de Kast en Chile y habló de un avance regional "en favor de la libertad"

Petro desató la controversia al tildar a Kast de "nazi" y "hijo de nazi”, declarando enfáticamente que jamás le daría la mano a una persona así. El mandatario colombiano afirmó que estas figuras "son la muerte en ser humano”.

Las declaraciones se produjeron poco después del triunfo de Kast sobre la candidata oficialista Jeannette Jara. Petro, quien se ubica en las antípodas ideológicas de Kast, comparó la elección con momentos oscuros de la historia, señalando que era "triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos”. Con esto, Petro aludió a una investigación periodística sobre el pasado del padre alemán de Kast, que el presidente electo ha negado, asegurando que su padre fue reclutado a la fuerza por el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial.

Además de las acusaciones directas, el presidente colombiano emitió advertencias de alcance regional, afirmando en respuesta a un posteo de Javier Milei que "por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte”, e hizo un llamado a la resistencia regional. Petro también lamentó la "derrota progresista en Chile" y afirmó que "volvieron a matar al presidente", en alusión a Salvador Allende.

image

Respuesta oficial chilena

En respuesta a los "inaceptables" dichos de Petro, el gobierno saliente de Chile, presidido por Gabriel Boric, decidió enviar una nota de protesta formal a Bogotá.

El ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alberto Van Klaveren, confirmó que la nota de protesta fue entregada al embajador de Colombia en Santiago por instrucción directa del Presidente Boric, manifestando la "molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país”.

El canciller chileno explicó que las declaraciones de Petro constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna. Van Klaveren subrayó que los comentarios no solo denostan al presidente electo, sino que también atacan "la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones”.

El ministro del Interior chileno, Álvaro Elizalde, también resaltó la necesidad de que "se respete lo que Chile decide en el marco de las reglas democráticas desde cualquier parte del mundo”.

La fuerte postura adoptada por Petro contrastó marcadamente con la "lluvia de felicitaciones" que Kast recibió de otros líderes mundiales, incluyendo a los presidentes de Argentina, Israel, Bolivia, Perú, Paraguay, Ecuador y Brasil. Incluso el propio presidente saliente, Gabriel Boric, y la candidata derrotada, Jeannette Jara, felicitaron a Kast en respeto al proceso democrático.

Seguí leyendo

El triunfo de Kast en Chile renueva la ilusión de San Juan por un "buen nexo" con Milei

Luego de ganar las elecciones, José Antonio Kast viajará a la Argentina para reunirse con Milei

La reforma laboral de Javier Milei busca derogar el estatuto del periodista

La dura respuesta de San Juan a La Rioja por Vicuña: "Cada provincia gobierna su territorio y sus recursos sin interferencias externas"

Acueducto gate: qué pasó con la investigación y por qué el fiscal le pidió una aclaración al denunciante

Reforma laboral: Milei contaría con los votos en el Senado para la media sanción

Alerta científica: El gobierno profundizaría el ajuste y avanzaría contra el CONICET

"Federalismo ambiental", la frase con la que Milei mandó al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ojo estatales de san juan: orrego anuncio un bono de fin de ano y se analiza asueto para las fiestas
Buena noticia

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se viene un edificio sanjuacino: así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza
Adiós a San Carlos y Jocolí

Se viene un edificio "sanjuacino": así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas
Buena noticia

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas

Tres apostadores sanjuaninos se quedaron con premios del Telekino y el Quini 6.
Juegos de azar

Dos sanjuaninos de un mismo departamento ganaron más de $8.000.000 cada uno en el Quini 6

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre
Tribunales

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre

Inti y Delfina, las flamantes Representantes de Santa Lucía.
Celebración

Inti y Delfina fueron elegidas nuevas Representantes de Santa Lucía

Te Puede Interesar

Acueducto gate: qué pasó con la investigación y por qué el fiscal le pidió una aclaración al denunciante
Denuncia penal

Acueducto gate: qué pasó con la investigación y por qué el fiscal le pidió una aclaración al denunciante

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tremendo susto en un coqueto edificio céntrico: se incendió un aire y un menor apagó las llamas
Capital

Tremendo susto en un coqueto edificio céntrico: se incendió un aire y un menor apagó las llamas

La dura respuesta de San Juan a La Rioja por Vicuña: Cada provincia gobierna su territorio y sus recursos sin interferencias externas
Comunicación

La dura respuesta de San Juan a La Rioja por Vicuña: "Cada provincia gobierna su territorio y sus recursos sin interferencias externas"

Imagen ilustrativa
Golpe a un domicilio

Robaron una caja fuerte con $6.500.000 de una casa de Chimbas

Qué triste: habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia
Repercusiones

"Qué triste": habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia