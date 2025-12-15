Crisis entre Chile y Colombia: Gustavo Petro llamó "nazi" a Kast

Una crisis diplomática se ha desatado entre Colombia y Chile tras la contundente victoria electoral de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial chilena y los duros mensajes emitidos en redes sociales por el presidente colombiano, Gustavo Petro.

Petro desató la controversia al tildar a Kast de "nazi" y "hijo de nazi”, declarando enfáticamente que jamás le daría la mano a una persona así. El mandatario colombiano afirmó que estas figuras "son la muerte en ser humano”.

Las declaraciones se produjeron poco después del triunfo de Kast sobre la candidata oficialista Jeannette Jara. Petro, quien se ubica en las antípodas ideológicas de Kast, comparó la elección con momentos oscuros de la historia, señalando que era "triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos”. Con esto, Petro aludió a una investigación periodística sobre el pasado del padre alemán de Kast, que el presidente electo ha negado, asegurando que su padre fue reclutado a la fuerza por el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial.

Además de las acusaciones directas, el presidente colombiano emitió advertencias de alcance regional, afirmando en respuesta a un posteo de Javier Milei que "por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte”, e hizo un llamado a la resistencia regional. Petro también lamentó la "derrota progresista en Chile" y afirmó que "volvieron a matar al presidente", en alusión a Salvador Allende.

Respuesta oficial chilena

En respuesta a los "inaceptables" dichos de Petro, el gobierno saliente de Chile, presidido por Gabriel Boric, decidió enviar una nota de protesta formal a Bogotá.

El ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alberto Van Klaveren, confirmó que la nota de protesta fue entregada al embajador de Colombia en Santiago por instrucción directa del Presidente Boric, manifestando la "molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país”.

El canciller chileno explicó que las declaraciones de Petro constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna. Van Klaveren subrayó que los comentarios no solo denostan al presidente electo, sino que también atacan "la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones”.

El ministro del Interior chileno, Álvaro Elizalde, también resaltó la necesidad de que "se respete lo que Chile decide en el marco de las reglas democráticas desde cualquier parte del mundo”.

La fuerte postura adoptada por Petro contrastó marcadamente con la "lluvia de felicitaciones" que Kast recibió de otros líderes mundiales, incluyendo a los presidentes de Argentina, Israel, Bolivia, Perú, Paraguay, Ecuador y Brasil. Incluso el propio presidente saliente, Gabriel Boric, y la candidata derrotada, Jeannette Jara, felicitaron a Kast en respeto al proceso democrático.