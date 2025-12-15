lunes 15 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Comunicación

La dura respuesta de San Juan a La Rioja por Vicuña: "Cada provincia gobierna su territorio y sus recursos sin interferencias externas"

El Gobierno sanjuanino rechazó el reclamo de La Rioja por el proyecto Vicuña, defendió su potestad constitucional sobre los recursos mineros y advirtió que no aceptará interferencias ni intentos de frenar la evaluación ambiental.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-15 at 9.14.25 PM

El Gobierno de San Juan respondió con dureza a las declaraciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien en los últimos días de octubre volvió a poner en discusión los límites interprovinciales y cuestionó la localización de proyectos mineros clave en la cordillera. En el centro de la controversia aparece el proyecto Vicuña, que integra a Josemaría y Filo del Sol, uno de los desarrollos de cobre y oro más importantes del país, ubicado en el departamento Iglesia.

Lee además
Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja
Minería y política

De pelear por el cobre a lograr un acuerdo llamativo:  La Rioja le abre las puertas a la empresa dueña de Josemaría
me grababa mientras dormia: el horror de tres inquilinas que alquilaban departamentos con camaras escondidas
Investigación

"Me grababa mientras dormía": el horror de tres inquilinas que alquilaban departamentos con cámaras escondidas

En una entrevista televisiva, Quintela anunció que La Rioja avanzará con un nuevo frente judicial y territorial para “recuperar los límites históricos” que, según sostuvo, fueron modificados de manera “ilegal e ilegítima” a través de un convenio firmado décadas atrás entre los entonces gobernadores Carlos Enrique Gómez Centurión (San Juan) y Guillermo Iribarren (La Rioja). “La mina más importante que tiene el país es Josemaría, que otrora fue riojana. Eso se entregó en un convenio entre dos gobernadores y eso hay que discutirlo”, afirmó.

Según lo consignado en el programa "La Picada", conducido por el periodista Gastón Sugo, las declaraciones generaron una respuesta inmediata del ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, quien rechazó de plano los planteos riojanos y defendió con énfasis la potestad constitucional de la provincia sobre sus recursos naturales. “Cada provincia gobierna su territorio y sus recursos sin interferencias externas”, sostuvo el funcionario, en una contestación formal que marcó un límite político e institucional al reclamo vecino.

Desde San Juan remarcaron que el proyecto Vicuña se encuentra íntegramente dentro del territorio provincial, algo que, según señalaron, puede comprobarse mediante mensuras, coordenadas georreferenciadas y antecedentes dominiales. En ese marco, afirmaron que la evaluación ambiental, la autorización y el control del emprendimiento corresponden de manera exclusiva a la provincia, tal como lo establecen la Constitución Nacional y las normas ambientales y mineras vigentes.

Perea también cuestionó la pretensión de La Rioja de condicionar o frenar el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental bajo el argumento de posibles efectos indirectos. Según planteó, la eventual existencia de impactos extra-jurisdiccionales no traslada competencias ni habilita a otra provincia a ejercer poder de policía ambiental fuera de su territorio, sino que, en todo caso, activa mecanismos de cooperación interprovincial que no son obligatorios ni sustituyen la autoridad local.

En el Gobierno sanjuanino advirtieron además que aceptar la postura riojana implicaría sentar un precedente peligroso, ya que permitiría que una provincia interfiera o bloquee decisiones productivas de otra, afectando la seguridad jurídica y el equilibrio del federalismo argentino. “No existe en el derecho argentino la figura de una jurisdicción ambiental expansiva”, sostuvieron.

Temas
Seguí leyendo

La reforma laboral de Javier Milei busca derogar el estatuto del periodista

Acueducto gate: qué pasó con la investigación y por qué el fiscal le pidió una aclaración al denunciante

Reforma laboral: Milei contaría con los votos en el Senado para la media sanción

Alerta científica: El gobierno profundizaría el ajuste y avanzaría contra el CONICET

"Federalismo ambiental", la frase con la que Milei mandó al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares

Crisis entre Chile y Colombia: Gustavo Petro llamó "nazi" a Kast

Destrozaron el sindicato del triunviro más combativo de la CGT

Javier Milei entregará la administración de Tecnópolis a privados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ojo estatales de san juan: orrego anuncio un bono de fin de ano y se analiza asueto para las fiestas
Buena noticia

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se viene un edificio sanjuacino: así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza
Adiós a San Carlos y Jocolí

Se viene un edificio "sanjuacino": así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas
Buena noticia

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas

Tres apostadores sanjuaninos se quedaron con premios del Telekino y el Quini 6.
Juegos de azar

Dos sanjuaninos de un mismo departamento ganaron más de $8.000.000 cada uno en el Quini 6

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre
Tribunales

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre

Inti y Delfina, las flamantes Representantes de Santa Lucía.
Celebración

Inti y Delfina fueron elegidas nuevas Representantes de Santa Lucía

Te Puede Interesar

Acueducto gate: qué pasó con la investigación y por qué el fiscal le pidió una aclaración al denunciante
Denuncia penal

Acueducto gate: qué pasó con la investigación y por qué el fiscal le pidió una aclaración al denunciante

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tremendo susto en un coqueto edificio céntrico: se incendió un aire y un menor apagó las llamas
Capital

Tremendo susto en un coqueto edificio céntrico: se incendió un aire y un menor apagó las llamas

La dura respuesta de San Juan a La Rioja por Vicuña: Cada provincia gobierna su territorio y sus recursos sin interferencias externas
Comunicación

La dura respuesta de San Juan a La Rioja por Vicuña: "Cada provincia gobierna su territorio y sus recursos sin interferencias externas"

Imagen ilustrativa
Golpe a un domicilio

Robaron una caja fuerte con $6.500.000 de una casa de Chimbas

Qué triste: habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia
Repercusiones

"Qué triste": habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia