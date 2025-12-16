Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas

Tras conocerse el siniestro, ahora salió a luz una versión muy grave. Es que ambos motoristas estaban corriendo picadas minutos antes del siniestro.
Primero se dijo que el fallecido habría estado involucrado en esta maniobra ilegal y que estaba huyendo de la policía. El fiscal del caso, Sebastián Gómez, expresó que no está corroborado que sea así.
Pero si explicó que testigos afirmaron que antes del accidente, los dos protagonistas habían estado corriendo picadas en las cercanías. Que en un momento se disiparon y minutos después ocurrió el choque fatal.
Con lo que tiene recabado por fiscalía hasta ahora, el fallecido habría estado corriendo las picadas y no se descarta que el sobreviviente también. Están esperando que mejore para que se le tome testimonio, ya que aclararía esta situación en particular.
El choque fue por calle 25 de Mayo y fue frontal, es decir, que cada motocicleta venía en un carril diferente. A prima facie,el impacto se produjo en el carril contrario al fallecido, explicaron fuentes del caso.
El fallecido circulaba por 25 de Mayo de Oeste a Este e iba a bordo de una moto Honda Wave. Mientras que el sobreviviente -que terminó muy herido- manejaba una moto Rouser 150cc e iba por 25 de Mayo y en sentido contrario, es decir, Este a Oeste.