Una mujer de Chimbas sufrió el robo de sus claves y le sacaron casi $7.000.000 de su cuenta

Una mujer cayó en manos de delincuentes cibernéticos que entraron a su cuenta bancaria a través de sus datos de home banking y le sacaron casi 7.000.000 de pesos. La mujer solo recordó que intentó entrar a la página y se le bloqueó.

El hecho fue denunciado días atrás en la Comisaría 17ma de Chimbas por una vecina del Lote Hogar 7. La que cayó en la trampa de los estafadores fue una mujer de apellido Velardez , de 63 años, quien perdió todos sus ahorros, comentó un investigador judicial.

Fuentes del caso contaron que la damnificada relató que, en los últimos días de noviembre, ingresó a la aplicación de la Tarjeta Naranja para operar con su cuenta y de pronto vio que la pantalla se bloqueó. Le aparecía una frase con la palabra “error”.

Al rato buscó entrar de nuevo y no lo consiguió. Creyó que era un error transitorio del sistema o del servicio de internet. Sin embargo, no logró ingresar a su cuenta. Después realizó el reclamo a la entidad financiera y le informaron sobre sus últimos movimientos.

Lo increíble fue que le comunicaron que figuraban cuatro transferencias a cuentas de dos personas desconocidas por un total de 6.800.000 pesos. Obviamente, ella sabía que no había realizado esas operaciones, de modo que hizo bloquear su cuenta y radicó la denuncia.

Los investigadores de la UFI Delitos Informáticos y Estafas ahora trabajan para rastrear el destino de ese dinero. La sospecha es que de alguna manera le sustrajeron sus claves y tomaron control de su cuenta. Una fuente contó que la plata fue transferida a la cuenta de un hombre y una mujer, pero sospechan que son cuentas mulas.