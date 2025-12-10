miércoles 10 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Estafa millonaria

Una mujer de Chimbas sufrió el robo de sus claves y le sacaron casi $7.000.000 de su cuenta

La víctima contó que intentó entrar a su cuenta y se le bloqueó la página. Después descubrió que le habían hecho cuatro transferencias por un total de casi 7 millones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Una mujer cayó en manos de delincuentes cibernéticos que entraron a su cuenta bancaria a través de sus datos de home banking y le sacaron casi 7.000.000 de pesos. La mujer solo recordó que intentó entrar a la página y se le bloqueó.

Lee además
Imagen ilustrativa
Estafa informática

Hackearon la cuenta de un conocido centro médico sanjuanino y se llevaron $18.000.000 en minutos
Imagen ilustrativa
Fraude millonario

La gran estafa que le costó $87.000.000 a un vecino de Desamparados

El hecho fue denunciado días atrás en la Comisaría 17ma de Chimbas por una vecina del Lote Hogar 7. La que cayó en la trampa de los estafadores fue una mujer de apellido Velardez, de 63 años, quien perdió todos sus ahorros, comentó un investigador judicial.

Fuentes del caso contaron que la damnificada relató que, en los últimos días de noviembre, ingresó a la aplicación de la Tarjeta Naranja para operar con su cuenta y de pronto vio que la pantalla se bloqueó. Le aparecía una frase con la palabra “error”.

Al rato buscó entrar de nuevo y no lo consiguió. Creyó que era un error transitorio del sistema o del servicio de internet. Sin embargo, no logró ingresar a su cuenta. Después realizó el reclamo a la entidad financiera y le informaron sobre sus últimos movimientos.

Lo increíble fue que le comunicaron que figuraban cuatro transferencias a cuentas de dos personas desconocidas por un total de 6.800.000 pesos. Obviamente, ella sabía que no había realizado esas operaciones, de modo que hizo bloquear su cuenta y radicó la denuncia.

Los investigadores de la UFI Delitos Informáticos y Estafas ahora trabajan para rastrear el destino de ese dinero. La sospecha es que de alguna manera le sustrajeron sus claves y tomaron control de su cuenta. Una fuente contó que la plata fue transferida a la cuenta de un hombre y una mujer, pero sospechan que son cuentas mulas.

Temas
Seguí leyendo

Encontraron el cuerpo de una mujer debajo de una cama: su madre nunca se dio cuenta

Impactante agresión de una mujer a su hija en Rawson: todo quedó grabado y la menor ya está al resguardo del 102

Detienen a un sujeto acusado de abusar a una mujer de 75 años

Un sanjuanino fue condenado por abusar de una nena de 7 años pero zafó de la cárcel

El sanjuanino acusado de estafas en Mendoza quedó imputado y preso tras 24 denuncias en su contra

Otro evento deportivo en Caucete terminó con una denuncia policial: la discriminación, el motivo

Radicaron una denuncia por presunta mala praxis tras la muerte de un sanjuanino de 64 años

Quién era el hombre que murió aplastado por un autoelevador en Pocito y cómo avanza la causa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Jorge Emanuel Aguilar Zeballos, el abogado fit sanjuanino.
Lo último

Revés judicial para el "abogado fit" sanjuanino: buscó recusar a un juez y un tribunal superior denegó su pedido

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La chica fue atacada en proximidades del loteo API 2, Chimbas, y fue auxiliada en las calles Maradona y Ramón Godoy.
Ladrón y abusador

Una chica fue engañada y violada por un motociclista que la dejó hasta descalza en Chimbas

Imagen ilustrativa
Fraude millonario

La gran estafa que le costó $87.000.000 a un vecino de Desamparados

Jorge Emanuel Aguilar Zeballos, el abogado fit sanjuanino.
Lo último

Revés judicial para el "abogado fit" sanjuanino: buscó recusar a un juez y un tribunal superior denegó su pedido

Las sorpresas y curiosidades del camino entre San Juan y La Serena, por el Paso de Agua Negra. video
Tiempo en Chile

La sorpresa, la incógnita y la maravilla del camino de San Juan a La Serena

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino
Recambio

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Estafa millonaria

Una mujer de Chimbas sufrió el robo de sus claves y le sacaron casi $7.000.000 de su cuenta

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dos preguntas flotando sobre el acueducto-gate: ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?
Análisis

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

El sanjuanino acusado de estafas en Mendoza quedó imputado y preso tras 24 denuncias en su contra
Impacto cuyano

El sanjuanino acusado de estafas en Mendoza quedó imputado y preso tras 24 denuncias en su contra

Orrego se reunió con Adorni en la previa del debate por la Ley de Glaciares en el Congreso
Importante

Orrego se reunió con Adorni en la previa del debate por la Ley de Glaciares en el Congreso

San Martín tiene rival en Copa Argentina: el antecedente polémico de su rival y el viejo conocido que lo dirige
Repaso

San Martín tiene rival en Copa Argentina: el antecedente polémico de su rival y el viejo conocido que lo dirige