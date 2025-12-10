miércoles 10 de diciembre 2025

Juicio abreviado

Un sanjuanino fue condenado por abusar de una nena de 7 años pero zafó de la cárcel

El acusado reconoció los hechos y recibió una pena condicional, sujeta al cumplimiento de estrictas restricciones y controles judiciales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sanjuanino abusó de su sobrina, pero seguirá libre.

Un sanjuanino fue sentenciado este lunes a tres años de prisión en suspenso tras admitir que abusó de una niña de apenas 7 años. La resolución se dictó en el marco de un juicio abreviado, modalidad en la que el imputado reconoció los hechos y aceptó la calificación penal para evitar la instancia de un debate oral.

La decisión estuvo a cargo del juez Rodolfo Figuerola, quien consideró acreditada la responsabilidad del acusado por el delito de abuso sexual simple agravado por la guarda y la convivencia previa con una menor de 18 años. Aunque la condena quedó firme, el hombre no será trasladado al Servicio Penitenciario debido a que la pena fue fijada de manera condicional.

Según detallaron fuentes tribunalicias, el condenado —identificado por sus iniciales, P. E.— deberá respetar un conjunto de pautas impuestas por el Código Penal mientras dure el plazo de la condena. Entre las obligaciones figura fijar un domicilio estable y someterse a la supervisión del organismo de control correspondiente.

El magistrado también dispuso medidas estrictas de protección para la víctima y su entorno. P. E. tiene prohibido acercarse a la niña, a su madre y a cualquier integrante de su familia, así como aproximarse a menos de 500 metros de los lugares que ella frecuenta, ya sea su casa, espacios de recreación, institución educativa o cualquier otro ámbito habitual. La orden incluye la prohibición de establecer contacto por medios electrónicos, mensajes o a través de terceros, así como cualquier conducta que implique hostigamiento.

Finalmente, Figuerola resolvió que el hombre continúe en libertad durante el cumplimiento de la pena, permaneciendo igualmente sujeto a requerimientos de otras autoridades judiciales si así se lo solicita.

