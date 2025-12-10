miércoles 10 de diciembre 2025

Crimen violento

Ratifican la prisión preventiva al acusado de matar a puñaladas a un vecino en Pocito

La abogada defensora Filomena Noriega intentó conseguir la libertad de Samuel Aguirre, acusado de asesinar a Amaya José Mario el pasado 9 de noviembre en Pocito. El juez de impugnaciones Renato Roca resolvió confirmar la resolucion dictadada anteriormente por el juez Matías Parrón.

Por Juan Ortiz
Ratifican la prisión preventiva para Samuel Aguirre, acusado de matar a puñaladas a un vecino en Pocito

Ratifican la prisión preventiva para Samuel Aguirre, acusado de matar a puñaladas a un vecino en Pocito

Tras el intento de la abogada defensora Filomena Noriega de conseguir la libertad de Samuel Aguirre, el juez de impugnaciones Renato Roca resolvió confirmar la prisión preventiva para el acusado de matar con un arma blanca a Amaya José Mario, vecino de su barrio. El hecho ocurrió el pasado 9 de noviembre en Pocito.

video: feroz enfrentamiento en calle 5 entre jovenes por celos
Imágenes sensibles

Video: feroz enfrentamiento en Calle 5 entre jóvenes por "celos"
pocito: un nene jugaba en una plaza y sufrio una descarga electrica al tocar un asiento de metal
UFI

Pocito: un nene jugaba en una plaza y sufrió una descarga eléctrica al tocar un asiento de metal

La medida había sido dictada anteriormente por el juez Matías Parrón, y tras ser cuestionada por la defensa, volvió a ser analizada. Finalmente, la Justicia ratificó la resolución al considerar suficientes los elementos de convicción presentados por la Fiscalía.

Durante la exposición, el Ministerio Público Fiscal respondió al planteo realizado por la defensora, Filomena Norega, y sostuvo que la decisión previa se ajusta a derecho. Entre las pruebas destacadas se mencionaron las declaraciones de dos testigos presenciales, quienes situaron al imputado en el hecho, además del protocolo de autopsia, el cual determinó que la víctima falleció a causa de un shock hipovolémico producto de una herida con arma blanca.

Abogada defensora de Aguirre, Filomena Noriega.

Abogada defensora de Aguirre, Filomena Noriega.

Asimismo, se informó el secuestro del arma presuntamente utilizada, encontrada rota y con manchas pardas, así como la ropa que llevaba Aguirre al momento del hecho, con rastros rojizos que se analizan en laboratorio. Para la Fiscalía, todos estos indicios resultan “profundos y suficientes” para sostener la imputación.

Al fundamentar la continuidad de la medida coercitiva, el Ministerio Público señaló que el delito imputado prevé una pena que ronda entre 8 y 25 años de prisión, lo que encuadra dentro de parámetros que habilitan la prisión preventiva. Además, remarcaron el riesgo de fuga, recordando que Aguirre fue detenido recién horas después del hecho, tras un operativo policial con rastrillajes y drones. Se añadió también que, al ser vecino de la víctima, podría influir sobre testigos si recuperara la libertad.

Ante esto, el pedido de prisión domiciliaria fue rechazado al no encuadrar en los supuestos legales. Finalmente, la Fiscalía solicitó y consiguió el rechazo al recurso de oposición, por lo que Aguirre continuará alojado en el Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza la investigación.

