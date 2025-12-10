Ratifican la prisión preventiva al acusado de matar a puñaladas a un vecino en Pocito

Tras el intento de la abogada defensora Filomena Noriega de conseguir la libertad de Samuel Aguirre, el juez de impugnaciones Renato Roca resolvió confirmar la prisión preventiva para el acusado de matar con un arma blanca a Amaya José Mario, vecino de su barrio. El hecho ocurrió el pasado 9 de noviembre en Pocito.

La medida había sido dictada anteriormente por el juez Matías Parrón , y tras ser cuestionada por la defensa, volvió a ser analizada. Finalmente, la Justicia ratificó la resolución al considerar suficientes los elementos de convicción presentados por la Fiscalía.

image

Durante la exposición, el Ministerio Público Fiscal respondió al planteo realizado por la defensora, Filomena Norega, y sostuvo que la decisión previa se ajusta a derecho. Entre las pruebas destacadas se mencionaron las declaraciones de dos testigos presenciales, quienes situaron al imputado en el hecho, además del protocolo de autopsia, el cual determinó que la víctima falleció a causa de un shock hipovolémico producto de una herida con arma blanca.

image Abogada defensora de Aguirre, Filomena Noriega.

Asimismo, se informó el secuestro del arma presuntamente utilizada, encontrada rota y con manchas pardas, así como la ropa que llevaba Aguirre al momento del hecho, con rastros rojizos que se analizan en laboratorio. Para la Fiscalía, todos estos indicios resultan “profundos y suficientes” para sostener la imputación.

Al fundamentar la continuidad de la medida coercitiva, el Ministerio Público señaló que el delito imputado prevé una pena que ronda entre 8 y 25 años de prisión, lo que encuadra dentro de parámetros que habilitan la prisión preventiva. Además, remarcaron el riesgo de fuga, recordando que Aguirre fue detenido recién horas después del hecho, tras un operativo policial con rastrillajes y drones. Se añadió también que, al ser vecino de la víctima, podría influir sobre testigos si recuperara la libertad.

Ante esto, el pedido de prisión domiciliaria fue rechazado al no encuadrar en los supuestos legales. Finalmente, la Fiscalía solicitó y consiguió el rechazo al recurso de oposición, por lo que Aguirre continuará alojado en el Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza la investigación.