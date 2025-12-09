Pocito: un nene jugaba en una plaza y sufrió una descarga eléctrica al tocar un asiento de metal

Un chico que jugaba en la plaza del Barrio Quinto Cuartel, en Pocito, sufrió una descarga eléctrica luego de tocar el asiento metálico de una estructura -según testigos, una parada de colectivo- que estaba electrificado.

El incidente se produjo alrededor de las 22:30 de este último lunes, cuando el menor intentó recuperar una pelota que había quedado debajo de la parada. Al agacharse, rozó un caño que, al parecer, estaba en contacto con un cable suelto, lo que habría electrificado toda la estructura. De inmediato, cayó al piso y quedó aturdido.

Vecinos alertaron con un grito y llamaron a la policía y al servicio de salud. El chico fue asistido en el lugar y luego trasladado al Hospital Rawson, donde permanece bajo observación; afirman que está fuera de peligro, según publicó Telesol Diario.

La investigación preliminar indica que la causa del accidente habría sido un cable suelto que hacía contacto con la estructura metálica de la parada de colectivo, electrificando el asiento. Ante esto, la Justicia inició actuaciones para determinar responsabilidades y verificar el estado del mantenimiento de la parada.