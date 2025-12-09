martes 9 de diciembre 2025

La peor noticia

Murió el hombre que fue aplastado por un autoelevador en Pocito

El accidente ocurrió mientras trabajaba en el interior de una finca. Se llamaba Daniel Cabeza y tenía 57 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Así lo confirmaron fuentes del caso. Daniel luchó por su vida durante casi 24 horas, pero la lesión que sufrió fue gravísima y lamentablemente se dio a conocer esta lamentable noticia pasadas las 9:30 horas de este martes.

El accidente laboral ocurrió durante la primera hora de este lunes en el interior de la “Finca Turcumán” ubicada en la localidad El Cerrillo en Pocito. Él y su hermano estaban arreglando el autoelevador cuando en un momento determinando las “uñas” de esta maquina cayeron, Daniel no pudo esquivarlas y lo aplastaron.

Estas uñas le provocaron una grave lesión en la cabeza y desde un primer momento, su vida corría mucho riesgo.

Desde la Justicia expresaron que la pericia en el lugar del hecho sigue en pie y se realizará en las próximas horas. El lugar se encuentra al resguardo de la Policía. Además, ahora a Daniel Cabeza se le hará la autopsia correspondiente para confirmar la causal de muerte.

El caso es investigado por el fiscal Nicolás Schiattino y los ayudantes fiscales Roxana Fernández y Rodrigo Cabral de UFI Delitos Especiales N°3.

