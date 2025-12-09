martes 9 de diciembre 2025

Sigue grave el hombre que fue aplastado por un autoelevador en Pocito

Se trata de Daniel Cabeza, de 57 años. El accidente laboral fue a primera hora de este lunes. Su hermano habría visto cómo ocurrió todo. Al tractor se le hará una pericia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-09 at 08.45.14
un hombre fue aplastado por un autoelevador en una finca de pocito
Lucha por su vida

Un hombre fue aplastado por un autoelevador en una finca de Pocito
imagenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en caucete
Video

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete

Desde la justicia expresaron que él y su hermano estaban arreglando un autoelevador y en un momento, las “uñas” cayeron sobre él, no tuvo tiempo de esquivarlas y lo aplastaron. Un dato no menor y que maneja la fiscalía es que su hermano también estaba ahí y vio esta grave cronología.

WhatsApp Image 2025-12-09 at 08.45.15

Al autoelevador se le hará una pericia para verificar qué ocurrió. La fiscalía tiene el dato que estaba en desuso y que los hermanos Cabeza lo estaban arreglando. También se confirmará si estaban trabajando con los elementos de protección pertinentes, entre otras cosas.

Este grave episodio ocurrió en la “Finca Turcumán”, ubicada en la localidad de El Cerrillo en Pocito. El caso recayó en manos del fiscal Nicolás Schiattino de UFI Delitos Especiales N°3.

Cabeza sufrió un traumatismo encéfalo craneal grave con fractura de cráneo con hundimiento y también fractura en su pierna izquierda. En ese primer momento, el hombre fue trasladado al Hospital Ventura Lloveras y después se lo derivó al Rawson en clave roja.

